【英超】哥迪奧拿留曼城至2023年　紀錄破不停　贏盡錦標獨欠歐聯

曼城周四（19日）宣布，領隊哥迪奧拿續約兩年，將會繼續帶領「藍月亮」到2023年。這名西班牙籍名帥於聲名中表示，未來挑戰是讓球隊繼續進步。外界則認為哥帥續約最大目標，將會是曼城苦追多年的歐聯冠軍。

哥迪奧拿與曼城合約本於今季後到期，這名西班牙籍主帥今季前都一直沒有「聲氣」要動筆，引來「哥帥或想離隊」傳聞。不過，49歲的哥帥上個月說：「我在曼城過得十分高興，我希望今季可以有好一點的成績，讓自己再留在曼徹斯特長一點時間。」

哥迪奧拿近期表示想繼續執教曼城，最終續約兩年。（Getty Images）

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英國傳媒指，哥迪奧拿利用今次國際賽檔期去考慮去留，最終決定動筆，與曼城續約兩年。哥帥於聲明感謝球會的支持，又表示因為會方的支持，自己才會決定簽紙。「未來挑戰是繼續去進步，我很期待繼續帶領曼城繼續進化。」哥迪奧拿說。

哥迪奧拿於曼城只欠歐聯獎盃。（Getty Images）

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哥迪奧拿2016年加盟曼城，至今兩奪英超、3度贏聯賽盃及一次足總盃冠軍，這4年間在他帶領下，「藍月亮」在245場比賽中贏181場，以100分奪標刷新英超紀錄。雖然於英格蘭球圈處於領導地位，但曼城最大的目標歐聯仍似是遙不可及，哥帥領軍4季仍未能突破八強關口。

曼城防線在哥帥動用逾兩億英鎊後，仍有不少漏洞，去季更落後冠軍利物浦18分之多，今季7輪過後暫以12分排英超第10。

阿古路今季因傷暫時至為曼城上陣3場。（Getty Images）

外界相信，曼城解決哥迪奧拿合約問題後，將會集中轉注力在前鋒線上。早前有報道指，有感射手阿古路近年受傷患困擾，曼城欲減低倚賴他一人獨挑前線大樑，加比爾捷西斯狀態又時好時壞，有意在轉會市場物色新主力射手，多蒙特的夏蘭特及國際米蘭的拿達路馬天尼斯都是目標。

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