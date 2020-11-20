盤點國際賽期最大輸家與贏家　高普施丹面對傷兵潮最閉翳

國際賽期完結，各地聯賽即將在周末重開。總結這次國際賽期，有人歡喜有人愁，最愁的肯定是利物浦領隊高普，球隊傷兵又再增加，穆罕默德沙拿染上新冠肺炎。反而，車路士領隊林柏特就值得高興，因為迪姆華拿、高華錫等在國家隊都有入波，可以帶住大勇狀態回來。

英國《每日郵報》盤點這次國際賽期的贏家及輸家，輸家包括利物浦主帥高普、皇家馬德里教練施丹及阿仙奴領隊阿迪達等；至於贏家則有車路士領隊林柏特、維拉中場基亞利殊及曼城中場費倫托利斯等。

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輸家：利物浦領隊高普

利物浦防線告急，本身已經有主將華基爾雲迪積克長期養傷，之後到祖高美斯在國際賽期操練時膝部受傷，據報有可能提早收「咧」。現時利物只餘祖爾麥迪比一名中堅可用，就連小將利斯威廉斯都在英格蘭小國腳受傷。進攻方面，首席射手穆罕默德沙拿回埃及後確新冠肺炎，到最新的檢測仍呈陽性，未知可以何時復出。再者，隊長佐敦軒達臣代表英格蘭對比利時時受傷，周一退隊，未知能否趕及復出。國際賽期後，傷兵情況再惡化，你說高普怎會不頭痛？

利物浦主要傷兵：

+ 2 + 2 + 2

利物浦下周日會出戰英超對李斯特城，周中就要踢歐聯對阿特蘭大，賽程都相當緊密。

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輸家：皇馬教練施丹

施丹亦相當頭痕，一次國際賽期，兩個正選中堅同樣受傷而回。在周二的歐國聯，沙治奧拉莫斯及華拉尼分別代表西班牙及法國比賽時受傷，都要提早退下火線。據報，拉莫斯傷勢較嚴重，至少養傷1周，有機會要休戰3周，至於華拉尼勢錯過這輪聯賽作客維拉利爾，但應該可以趕及下周中歐聯對國際米蘭復出。這代表對維拉利爾時，施丹失去了一對正選中堅。

沙治奧拉莫斯在歐國聯拉傷腿筋。（Getty Images）

皇馬主帥施丹要為防線排陣而煩惱。（Getty Images/資料圖片）

輸家：阿仙奴領隊阿迪達

當阿迪達見到隊長奧巴美揚要在機場過夜時，不知會有什麼感受？奧巴美揚在國際賽期回到加蓬備戰非國外，他們周一要作客岡比亞，但全隊在周一凌晨仍滯留岡比亞的機場，不能入境，全隊要在機場過夜。除了奧巴美揚在非洲舟車勞頓外，埃及中場艾利尼亦中了新冠肺炎。阿仙奴今周聯賽要作客列斯聯。

奧巴美揚踢非國外時，與加蓬全隊在機場過夜。（網上截圖）

輸家：曼聯前鋒安東尼馬迪爾

馬迪爾今季表現未如理想，聯賽仍未開齋，還曾領紅要停賽，但他回到法國國家隊依然低迷，對葡萄牙的歐國聯5次起腳，未能取得入球。之後，他更加因背傷而要獨自操練，未能上陣對瑞典。馬迪爾當然渴望在今輪聯賽上陣對西布朗，打破聯賽入球荒，但前提都要他可以及時傷癒。

馬迪爾回到國家隊，表現平平，而且還受傷了。（路透社）

輸家：列斯聯後衛羅賓高治

羅賓高治今季面對嚴峻挑戰，他初到英超的列斯聯，頭兩場就送12碼，近期對水晶宮及李斯特城都有犯錯導致失球。回到德國國家隊，他深得主帥路維的重用，場場正選，尤其在曉姆斯及謝路美保定被摒棄於國家隊門外時，羅賓高治的防線更加重要。不過，他的防線被西班牙攻入6球，雖然羅賓高治這場歐國聯沒有明顯犯錯，但相信對他的信心會再打折扣。

羅賓高治的德國被西班牙大炒6：0。（Getty Images）

見到麾下球員在國際賽頻有「士哥」，車路士領隊林柏特會不會感到很高興？（Getty Images/資料圖片）

贏家：車路士領隊林柏特

在國際賽期，一班車路士的國腳球員都有好表現，最突出的肯定是薛耶治，他為摩洛哥入了3球，還有2個助攻。迪姆華拿、基奧特、高華錫、赫臣奧杜爾各入兩球，尼高路簡迪、美臣蒙特及佐真奴費路都有入球，門將艾度亞文迪在塞內加爾的兩場比賽亦保持不失球。雖然左閘芝維爾代表英格蘭時受傷，但有機會趕及復出。

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+ 2 + 2 + 2

贏家：阿士東維拉中場基亞利殊

基亞利殊延續聯賽的優秀表現在國家隊，成功上位，在今個國際賽期的3場比賽，都以正選披甲。對愛爾蘭一仗，他交出助攻；對比利時一場雖然輸波，但他的表現亦可圈可點；對冰島一戰，他的突破亦具威脅。

基亞利殊在國家隊延續球會的好表現。（路透社）

贏家：曼城中場菲爾科頓

在9月的國際賽期，菲爾科頓與格連活特違反防疫指引，帶女回酒店房，被逐出國家隊。不過，這名20歲曼城新星在今次國際賽期踢出好表現，其中對冰島一戰，他梅開二度，攻入首兩個國際賽入球，還送出一次助攻。他跟基亞利殊是英格蘭在今輪最大的發現，相信他已經重獲教練修夫基的信任。

菲爾科頓對冰島梅開二度。（路透社）

贏家：曼城中場費倫托利斯

其實，贏家應該要有曼城領隊哥迪奧拿，因為多名曼城球員都有好表現，除上文提及的菲爾科頓，魯賓戴亞斯及洛迪卡斯簡迪都有入球，但最搶鏡的還是費倫托利斯，他代表西班牙對德國時，大演帽子戲法，幫國家隊出線歐國聯。曼城將會在周六英超硬撼熱刺，看看費倫托利斯會不會再有好表現！

費倫托利斯對德國大演帽子戲法。（路透社）

贏家：曼聯中場丹尼爾占士

丹尼爾占士真的是個久違的名字，他現在只是曼聯的板凳兵，但他在國際賽期一吐烏氣，代表威爾斯對芬蘭的時，他攻入一個精彩的入球，還有助攻。雖然這個入球對丹尼爾占士意義甚大，但不知能否說服曼聯領隊蘇斯克查讓他重回正選？