台灣行山｜網上組團「畢羊縱走」3人脫隊　29歲女山友失溫罹難

有7名互不相識的台灣山友在網上組團，在周二（11月17日）前往挑戰花蓮的「畢羊縱走」。由於7人速度有差異，「快腳」4人漸漸拋離「慢腳」3人。快隊在周二晚遲遲未見慢隊追上，報警求助，救援人員在周三中午尋獲其中兩名迷路的女山友，兩人沒有受傷。不幸到周四早上，找到脫隊獨行的29歲葉姓女山友，那時她已經死亡。

台灣花蓮縣消防局發布新聞稿，講述日前一宗導致一人死亡的行山意外。一行7人的網上行山團在周二早上出發行「畢羊縱走」，他們互不相識。因為當中3名女山友行得較慢，無法跟上，所以他們分開行，行山團變成兩隊，那3名慢行的女山友分別姓黃、林及葉。

「畢羊縱走」是指由畢祿山經鋸齒連峰，行至羊頭山，全長約20公里，最高點的畢祿山高3371米，羊頭山亦高3035米，難度不低，通常登山客會在山上露營，分兩日完成，但有人會嘗試挑戰一日完走畢，需要行十多個小時。

【花蓮縣消防局發放拯救行動的照片】

花蓮縣消防局透露，先行4人在周二下午4時已經抵達羊頭山的登山口，打算等候落後的3人。不過，等到晚上7時58分，仍未見她們來到，打電話又聯絡不到她們，所以報警求助。

救援人員在周三凌晨到羊頭山登山口，找到報案人士，得知3名失蹤者沒有帶地圖，也沒有GPS的裝備。救援人員花了十多個小時，終於在周三中午12時46分，找到失蹤一日的黃姓及林姓女山友。兩人沒有受傷，在救援人員幫助下撤退。惟兩人表示葉姓女山友腳程較她們快，不知何時失散，估計已經行到更深入的山區。

當局其後再派另一批救援人員入山，於周四早上8時53分，找到失蹤兩日的29歲葉姓女山友，但可惜她那時已經罹難，據報她沒有明顯外傷，估計是失溫而死。據台灣傳媒報道，這3名女山友在周二下午2時已決定回頭，但懷疑行到一處碎石乾溝迷路，而行得較快的葉女就在4時與另外兩女失散。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，登山活動屬於高風險康樂活動，而且「畢羊縱走」屬於中高難度的登山路線，行前務必量力而為。登山者應按天氣選擇合適服裝，慎選登山團隊且應結伴同行，並攜帶地圖、GPS等有定位功能的裝備。