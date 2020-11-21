【英超】摩連奴領熱刺一周年表心跡　挫曼城登榜首勢成最佳禮物

時間返回一年前，摩連奴接過熱刺球衣，正式執教第3支英超球隊。一年過去，摩帥直言在球隊過得十分愉快，即使回到一年前亦會同樣簽下合約。 摩連奴麾下的熱刺愈戰愈勇，如今暫列聯賽榜次席，若果今晚擊敗曼城的話，便有望再登榜首之位，絕對是賀摩帥上任一周年的最佳禮物。

摩連奴去年接替被炒的普捷天奴，走馬上任執教熱刺，起初外界反應兩極，擔心由摩帥帶領的熱刺只懂「泊大巴」。擔心還擔心，雖然熱刺失落歐聯席位，最終卻成功「標尾會」，由接任時的第14位，最終以第5名完成球季，搶得歐霸盃外圍賽的資格，為「摩二季」打好基礎。

熱刺在英超揭幕戰一球不敵愛華頓後，聯賽7場不敗，一口氣殺上前列，暫時僅以1分落後榜首的李斯特城。「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜狀態大勇，助熱刺至今在聯賽已攻入19球，更曾經6：1大破曼聯，以實際表現向外界證明，摩連奴的足球不只得防守。

摩連奴去季領熱刺最終取得歐霸盃出戰資格。（資料圖片／Getty Images）

接掌熱刺一周年後，摩連奴稱在熱刺的日子過得十分愉快，即使「如果命運能選擇」，時光倒流到上年的話，他也會同樣簽下合約執教熱刺，「我在熱刺的日子過得非常高興，即使經歷如此特別及奇特的一年，遇上不少不能預測的事情，但我依然沒有後悔加入熱刺。」

周年紀念的特別日子，「摩佬」當然在Instagram「出Post」慶祝，對比一年前後記者室的狀況，即使如今因疫情而變得空無一人，他仍然相當熱衷他的工作。

摩連奴執教熱刺一周年，即使記者室如今不再熱鬧，他依然熱愛工作。（摩連奴Instagram截圖）

摩連奴近期爆笑IG Post：

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摩連奴與哥迪奧拿兩大名帥再度碰頭，執教生涯以來第24次交手，摩連奴去季聯賽首度與哥迪奧拿碰頭，由當時新兵貝雲積先開紀錄，加上孫興慜的入球，兩球淨勝曼城。若果摩連奴領熱刺再度擊敗哥帥，便可以再登上榜首位置。

熱刺撼曼城兩大名帥再交手 麾下歷代最強11人星光熠熠

摩連奴與哥迪奧拿兩大名帥再度交手，摩帥若今仗擊敗死敵將能再嘗「榜首癮」。（資料圖片／Getty Images）

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摩連奴+哥迪奧拿最強11人：