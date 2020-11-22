【英超】熱刺2：0挫曼城上榜首　哥帥抱怨：摩連奴的球隊就是這樣

英超周六重頭戲，上任一周年的熱刺領隊摩連奴領軍主場大戰哥迪奧拿帶領的曼城。由一開波起到完場哨子響起一刻，熱刺眾將不惜氣力全場奔走防守，結果憑孫興慜與盧斯素的入球，以2：0擊敗曼城全取3分，並升上榜首。

熱刺今場佈陣相當有心思，陣式仍是4231，由賀積查治和穆沙施素高雙防中負責掃蕩，尼當比利在中路助攻助守，哈尼卡尼單箭頭，孫興慜和貝雲積兩翼側擊。人腳看似熟口熟面，孫仔卻由慣常的左路改由右路攻堅。

此舉目的主要針對曼城右閘基爾獲加。獲加是英超速度最高守將之一，孫興慜以速度跟他硬碰沒有着數，摩帥派他轉打右路，對手是葡萄牙左閘祖奧簡斯路，相對較易應付。

孫興慜為熱刺先開紀錄。（Getty Images）

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他的如意算盤，開賽僅5分鐘立即打響：尼當比利一個巧妙的過頭波笠入禁區，孫興慜走入中路接應，起左腳射入，負責看守他的簡斯路「得個追字」。

賽事隨即進入攻防戰，曼城攻勢浪接浪，熱刺全軍血肉長城陣穩守。雙方各有一次入球分別因越位和手球被推翻，至下半場形勢如舊，65分鐘盧斯素甫入替尼當比利，即在一次快攻接應哈利卡尼傳球入波，為熱刺鎖定2：0勝果。

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回看今場數據，可謂相當誇張，曼城射門22次，熱刺只有4次，即取得兩個入球，足見後者效率如何驚人。

賽後哥迪奧拿承認，失第一球防守做得不夠好，「然後他們用上6個人防守，變得不容易。」

哥迪奧拿賽後直言：「摩連奴的球隊就是這樣。」（Getty Images）

「我們未能把握機會，他們只靠兩、三次突擊便得手，我們便落敗了。」哥帥直言，「賽前我們已知道不能給他們入第一球……摩連奴的球隊就是這樣，只要犯一次錯，他們會用突擊來懲罰你。」

「當哈利卡尼和尼當比利都在半場，一切也不容易。空間很小，我們控球很好，但足球取決在兩個禁區之內，而我們在那裏表現不理想。」曼城全失3分之下，8戰得12分，跌至第11位。

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