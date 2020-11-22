【英超】曼聯主場終開齋　勝利關鍵人物不是般奴而是他

曼聯主場迎戰仍未打開勝利之門的升班馬西布朗，看似強弱懸殊，實則客軍未能得分，全拜一人所賜。 紅魔勝利方程式：VAR、十二碼、般奴費南迪斯再次建功，今仗在此之上，還多出一個人：主球證庫特（David Coote）。

強陣出擊的曼聯，自然在比賽佔盡上風，如果不是前鋒馬迪爾屢次門前失機，也許早已先開紀錄。

半場0：0返回更衣室，下半場甫開賽，般奴費南迪斯禁區內踢跌西布朗中場干拿加歷查 （Conor GALLAGHER），主球證庫特直指十二碼點。可是他收到視像助理球證（VAR）指示，到場邊觀看慢鏡後改變主意，推翻十二碼判決，這個決定相當具有爭議性。

庫特到場邊觀看慢鏡後改變主意，推翻十二碼判決。（Getty Images）

一個極具爭議的決定

僅8分鐘後，西布朗守將達尼爾科朗（Darnell FURLONG）禁區內犯手球，曼聯獲得十二碼。劊子手般奴費南迪斯再次以小跳步主射，被今場表現出色的西布朗門將森莊士東（Sam JOHNSTONE）捉到路撲出。

可是庫特指莊士東過早離開白界線，判十二碼重射。費南迪斯再次施展小跳步，今次終將皮球送入網窩。一次又一次不利的判決，令西布朗主帥比歷相當氣憤，一度激動得在場邊大力踢草。

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一個極具爭議的球證

逆境之下，西布朗並未放棄，後備入替的射手哥林羅賓遜（Callum ROBINSON）一記冷箭相當「近磅」，可惜皮球省中門楣後彈出，終以0：1敗陣。

今仗是曼聯今季第5次在主場奧脫福出戰，終於在頗具爭議情況下打開勝利之門。全取3分後，8戰13分升上第九位，西布朗9戰得3分排第18。

球證庫特再次成為比賽焦點。（Getty Images）

相比起雙方球員，今仗焦點無疑是曾被譽為球證界明日之星的庫特。他上季曾同日擔任兩場VAR球證後連環出錯，連累賽會事後承認失誤，到今季擔任利物浦對愛華頓一戰VAR球證時，又走甩比克福特夾跌雲迪積克的嚴重犯規，後者因膝部十字韌帶重創或提早收咧，外界對他大肆抨擊。

本周利物浦對李斯特城的大戰，原本亦由他出任VAR球證，惟賽會日前突然陣前換人。

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