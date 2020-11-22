【西甲】巴塞門將自爆　美斯無能為力　馬體會打破10年主場魔咒

馬德里體育會受累新冠肺炎疫情，對巴塞隆拿賽前連失首席射手蘇亞西斯和托拉拿兩將，不過他們把握巴塞門將達史特根一次罕有犯錯，比利時前鋒卡拉斯高腦筋急轉彎，造就馬體會打破主場10年不勝巴塞魔咒。

作為一支西甲最有實力跟巴塞與皇馬周旋的挑戰者，馬體會主場面對「地上最強」，已經令人難以置信地10年未贏過。

大戰當前，陣中兩個烏拉圭球星蘇亞雷斯和托拉拿在國家隊比賽期間，疑似因一次BBQ派對爆發群組齊中招。失去借將托拉拿事小，今季自巴塞加盟即成隊中首席射手之一的阿蘇缺陣事大。滿以為馬體會「鋒無力」，將士用命之下，攻勢卻仍極具威脅。

卡拉斯高攻入全場唯一入球，助馬體會1：0擊敗巴塞。（Getty Images）

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+ 5 + 5 + 5

達史特根無故自爆

甫開賽沙奧尼古斯（SAUL NIGUEZ Esclapez）一次勁射，巴塞門將達史特根反應快飛身撲出，11分鐘再有馬高斯洛蘭迪（Marcos LLORENTE）射門中楣，為巴塞防線響起警號。

之後雙方各有攻勢，均未能把握之下，轉捩點在上半場補時3分鐘出現。馬體會一次無甚威脅的前場傳球，達史特根無故衝出禁區跑至近40碼位置，他搶不到安祖哥利亞（Angel CORREA）的傳球之餘，更慘被卡拉斯高（Yannick CARRASCO）快一步以一記精彩的後腳「通坑渠」，這個比利時射手推順起腳射入空門，射入全場唯一入球，助馬體會以1：0擊敗巴塞，打破魔咒。

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後防大將傷出 巴塞雪上加霜

巴塞與隊長美斯持續低迷，即使射門次數稍勝對手，惟具威脅射門欠奉，全失3分後8戰11分排第十，跟榜首的皇家蘇斯達相差9分，馬體會贏波後跟皇蘇同得20分並少踢一場，僅因得球較少暫列次席。

巴塞今仗更有後防大將碧基受傷，令本已傷兵滿營的情況雪上加霜。單是防線已有中堅烏姆迪迪、朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）和碧基三人受傷，右閘沙治羅拔圖（SERGI ROBERTO Carnicer）及防中布斯基斯亦需倦勤，新星安素法迪更預期至明年3月才能復出。

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