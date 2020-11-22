英超│愛華頓李察利臣刑滿復出即贏波　富咸十二碼換人操刀仍射失

愛華頓周日（22日）英超頭場作客富咸，今仗有李察利臣復出，進攻即時「生猛晒」，半場領先3：1。富咸換邊後積極反撲，更博得十二碼，但今次再度換人主射，仍是受「十二碼魔咒」影響，艾雲卡華利路炒高。雖有羅夫度斯卓克入波拉近差距，富咸終仍以2：3吞敗。

愛華頓在李察利臣因對利物浦吞紅後3仗全敗，這名巴西國腳今戰停賽3場刑滿復出，開波40秒就有建樹。李察利臣左路沉底出波，卡維特利雲入楔快半步，本來沒有機會起腳，但李察利臣力度十足的傳中剛好省中對手守將，足球剛好彈中卡維特利雲後腳鞋面入網。

李察利臣坐完波監復出即有助攻。（路透社）

不過，客隊很快就失去領先優勢。富咸失波後積極反撲，15分鐘有卜比列特與卡亞尼撞牆殺入禁區，列特射破比克福特十指關追平。

「拖肥糖」被追平後想盡快重奪領先，失波後5分鐘李察利臣與卡維特利雲配合，後者回傳送巴西籍隊友入禁區，李察利臣右腳中抽被富咸門將擋出。

卜比列特一度為富咸追和。（路透社）

杜哥利衝頂助愛華頓擴大領先優勢。（路透社）

戰至28分鐘出現今仗第3個入球，伊禾比連過數關後把球傳給洛迪古斯，後者即時轉向傳給迪治尼，這名法國左閘地波送入禁區，卡維特利雲一撞破網，愛華頓再度領先。客隊34分鐘進一步擴大領先優勢，迪治尼左路斬中，其同胞杜哥利衝頂成3：1。

富咸今仗左路防守薄弱，被愛華頓針對性進攻，完半場前本來仍有機會入第4球，但都無功而還，半場以3：1領先。

富咸Vs愛華頓（上半場）

+ 5 + 5 + 5

富咸換邊後壓前，到67分鐘博得十二碼，今次並非由早前「肉酸」射失十二碼的盧卡文主射，但艾雲卡華利路操刀卻「跣腳」炒高，這支新升班球隊今季9輪已射失3次十二碼。

艾雲卡華利路射失十二碼。（路透社）

富咸十二碼魔咒！艾雲卡華利路點炒粉逐格睇：

不過，後備上陣的富咸中場羅夫度斯卓克70分鐘省中愛華頓中堅耶利文拿，為主隊拉近紀錄。雖然富咸將分差縮窄到一球，但最後仍以2：3輸波。愛華頓4場不勝後終於「止血」，9輪後累積16分。

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