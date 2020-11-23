【英超】尼高拉斯比比魯莽領紅　列斯聯欠運3中柱楣賽和阿仙奴

阿仙奴與列斯聯相隔16年再度在英超碰頭，兵工廠翼鋒尼高拉斯比比在下半場初段一次魯莽犯規，使出「鐵頭功」撞跌阿里奧斯基，球證向他直接出示紅牌。戰情逆轉，十人應戰的阿仙奴被列斯聯「撳住打」，主隊卻與自己主場的門框過不去，連續3度射中門柱門楣，結果兩軍全場互交白卷，握手言和。

列斯聯在主場艾蘭路球場迎戰阿仙奴，兵工廠主帥阿迪達今仗將隊長奧巴美揚移入中路，擔任中鋒攻堅，配合尼高拉斯比比及韋利安，力爭重演16年前作客大勝5球的美夢。

阿仙奴在上半場的攻勢乏善可陳，半場未有錄得中目標攻門，相反主隊列斯聯的攻勢更具威脅，列斯聯的當家射手班福特上半場不乏機會，連番攻門使兵工廠門將尼奴忙得不可開交，但依然助球隊保住不失。

阿仙奴門將尼奴忙得不可開交，助球隊力保清白之身。（路透社）

戰至下半場初段，阿仙奴正在前場組織攻勢時，列斯聯的阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）與尼高拉斯比比在禁區頂疑有碰撞，倒地後狀甚痛苦，球證安東尼泰萊吹停賽事，並前往場邊查看VAR，發現比比使出「鐵頭功」撞向對方的頭部。VAR「斷正」之下，球證安東尼泰萊直接以紅牌驅逐比比出場，阿仙奴及後時間十人應戰。

尼高拉斯比比先出手，再出頭，使出「鐵頭功」被逐離場。（影片截圖）

尼高拉斯比比領紅被逐，列斯聯隨後踢得更主動，主帥比爾沙換入洛迪高摩連奴，劍指全取3分。尼奴繼續忙碌左飛右撲，先撲出達拉斯的勁射，列斯聯主場的門框今場亦成為尼奴的「好幫手」，洛迪高一記妙射，尼奴已舉手投降，正以為目送皮球入網之際，皮球射中門楣彈出，逃過一劫。

列斯聯首席射手班福特今仗頭頂腳踢，仍然無辦法攻破阿仙竹的大門。（路透社）

英超第9輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

大難不死的阿仙奴，下半場末段一度反撲，先有奧巴美揚起腳省中禁區內列斯聯守衛李安谷巴的手部，球證未有示意，後備登場的巴卡約沙卡單刀施射同樣無功而還。

完場前，列斯聯的攻勢更加凌厲，班福特頭槌攻門再度中柱。一不離二，二不離三，列斯聯最後一擊，拉芬夏（Raphinha）補時近門勁射又中柱，欠運的列斯聯敵不過自己主場的門框，結果與阿仙奴打成0：0平手，各得1分。

列斯聯今仗十分欠運，3度攻門射中門柱門楣，包括完場前拉芬夏的近射。（路透社）

踢多一人，狂攻下3度中門柱門楣，依然未能取勝，列斯聯主帥比爾沙當然無癮。（路透社）

尼高拉斯比比魯莽被逐，幸好球隊力保不敗，否則該名科特迪瓦國腳必定成為罪人，而他的犯規連阿迪達亦「幫唔落」，賽後直言比比的紅牌是不可接受。