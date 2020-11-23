【意甲】伊巴謙莫域梅開二度　領AC米蘭作客挫拿玻里保不敗

以「愈老愈可愛」形容伊巴謙莫域相信絕不為過，場外化身聖誕老人榮升「最佳同事」，場上即使年屆39仍然「交到貨」。 意甲不敗之師AC米蘭今輪作客拿玻里，伊巴梅開二度，領球隊以3：1擊敗下半場中段十人應戰的拿玻里，繼續佔據聯賽榜首。

「戰神」伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）早前大手筆贈全隊隊友全新的PS5主機，AC米蘭全隊提早開心過聖誕，當然深得隊友的愛戴。

伊巴謙莫域提早送聖誕禮物 隊友們紛紛道謝

除了「同事」愛戴外，當然同樣深得球迷的歡心，事關年屆39的伊巴謙莫域在場上依然「交足貨」。至今意甲仍保不敗的AC米蘭，今輪作客拿玻里，伊巴繼續正選領軍，誓領AC米蘭維持榜首位置。

伊巴繼續正選領軍作客鬥拿玻里。（路透社）

戰至上半場中段，伊巴接應迪奧靴南迪斯的傳中，搶點頭槌一頂入網，20分鐘先開紀錄。伊巴在下半場再近門接應列卡錫的傳中，輕鬆射入今仗第2球，54分鐘擴大領先優勢至兩球。

雖然拿玻里的梅頓斯及後追成較接近的紀錄，惟巴卡約高兩分鐘後從後攔截踢跌對手，兩黃一紅被逐，隨即一盆冷水淋向拿玻里。AC米蘭的贊斯侯治（Jens Petter Hauge）完場前殺入禁區，左邊窄角度起腳入網，為AC米蘭奠定勝局，以3：1作客擊敗拿玻里，6勝2和20分繼續高踞榜首。

伊巴繼續霸氣，今仗梅開二度，已累積10個聯賽入球。（路透社）

伊巴6場聯賽都有士哥：

伊巴謙莫域曾經確診新冠肺炎，他的入球能力在病癒後有增無減，今季意甲已經4次梅開二度，連續6場有進賬，已累積10個聯賽入球，效率超強，現時佔據意甲射手榜的首位。

意甲射手榜首兩位，除了39歲的伊巴外，亦有出現另一個熟悉的名字，就是同樣曾經確診的C朗拿度。缺陣3場，場場有「士哥」，35歲的C朗今輪在卡利亞里身上同樣梅開二度，合共轟入8球，緊隨伊巴的步伐，兩大「不老傳說」繼續統領射手榜。二人合共74歲，即使年紀漸長及曾患肺炎，依然沒有減低兩大傳奇的入球能力。

C朗拿度今輪同樣梅開二度，除了患病缺陣3場外，其餘場場都有「士哥」。（路透社）

意甲射手榜前5名：