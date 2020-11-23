香港高球手陳芷澄美國比賽奮身落水救波　片段獲LPGA社交網站轉載

27歲的香港職業高爾夫球手陳芷澄（Tiffany）在美國出戰巡迴賽，在首日比賽中貢獻精彩一幕，就連賽會的社交網站都要分享！陳芷澄為了救波，寧願自己落水，都不要高球落水！

陳芷澄正在出戰美國女子職業巡迴賽（LPGA），她在當地時間上周四（11月18日）參加塘鵝女子錦標賽首日比賽，留下一段精彩救波的片段。美國女子職業巡迴賽的官方Twitter及Instagram都分享了她的救波片段，當時高球就在水池邊。賽會留言：「陳芷澄給大家的一堂課，教你如何一隻腳站在水中救波。」

【陳芷澄落水救波逐格睇】

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陳芷澄決定自己落水，脫了右腳的鞋襪，捲起褲腳，踩進水池中，左腳就弓起站在池邊的草地上。她手握球杆中段，揮杆擊球，將球打上果嶺，成功脫險。之後，她用毛巾抹乾右腳，穿回鞋襪，繼續比賽，在果嶺推杆入洞，以平標準完成這個4杆洞。

【LPGA Twitter分享片段】

BRAVO. 👏



A lesson from Tiffany Chan on how to save par with one leg in the water 👇



Watch on @GolfChannel now! pic.twitter.com/NoS1ViHDvl — LPGA (@LPGA) November 19, 2020

陳芷澄今日在個人Instagram都分享了這段片段，她還留言講述當年的心情，她表示：「當時腦海中有兩個想法，第一個是我自己，請不要跌入水，第二個是波，請不要掉進水去。」網民紛紛大讚她打得靚，其中方力申都有留言，讚她叻女！

陳芷澄到美國出戰LPGA巡迴賽。（龔嘉盛攝/資料圖片）

【我的名字．陳芷澄】打高球不代表富裕 認識香港最美球手的堅毅

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【陳芷澄IG分享落水救波片段，連都有方力申回應】

陳芷澄在首日賽事以超標3杆的73完成，打完4日賽後，她的總成績為293杆，超標13杆，排第69位。韓國球手金世煐就以低14杆的266杆贏得冠軍。

【金世煐以266杆贏得冠軍】