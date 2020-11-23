【英超．路斯一分鐘球評】紅軍三叉㦸B型　最佳第4人帶來幸福煩惱

賽前又話五癆七傷，李城實偷到雞？瞓醒，冇事發生。利物浦無沙拿，三叉㦸B一樣使得。輕鬆執3分，拉咗李斯特城落嚟，升上第2。 咁啱熱刺上咗榜首，不如呢一刻，Stop the count啦好嘛？

沙拿空運返英，繼續陽性。迪亞高祖達於是擔正，跟沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴搭檔三叉㦸攻堅，效果不俗。

利物浦殘陣3球挫李斯特城 破紀錄主場不敗紀錄兼登次席

祖達同法明奴，產生化學作用。（Getty Images）

3人各自對3個入球有貢獻，文尼逼得莊尼伊雲斯（Jonny EVANS）小禁區擺烏龍，再墮後引開對手，露出空位，讓祖達從右衝刺左路，搶點頂入第2球。「三叉㦸B」一如正版貨，輪流換位入楔，祖達下半場推進與傳送，幾乎送法明奴一個入球。縱然只差少許，但法明奴最終在完場前頂入第3球。

差1mm，定係0.03mm。（Twitter截圖）

法明奴今仗在禁區中央出沒的時間，明顯較過去幾場沙拿在陣時為多，主要任務亦有所不同。「9-10-20」在今仗試出驚喜，加上今仗後，沙拿的病毒測試結果回復陰性，即將復出。高普的戰術「玩法」，將有更多變化。

恭喜高普，賀喜高普，三叉㦸變一變，沒有沙拿也可以。（Getty Images）

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