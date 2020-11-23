【足球】C朗2019年熱身賽做後備　韓國球迷「情緒低落」勝訴

祖雲達斯去年曾到韓國與韓職聯隊進行熱身賽，約65000名球迷入場為一睹C朗拿度（Cristiano Ronaldo）風采，但該仗這名葡萄牙球星卻沒有上場。事後有入場球迷告推廣公司獲勝，早前又有過百名球迷入稟法院，勝訴得到伯賠償。

祖雲達斯去年7月底於韓國首都首爾，與韓職聯隊合演熱身賽，吸引了近65000人入場，最後以3：3握手言和。不過，五奪金球獎的C朗該仗因為「肌肉疲勞」，全場都安坐後備席，令不少入場球迷失望。

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祖雲達斯去年到韓國踢熱身賽，但C朗未有出場。（網上圖片）

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球賽推廣公司Fasta承諾C朗會至少踢45分鐘，但由於C朗未有出場，兩名球迷告上法庭，終獲得37.1萬韓圜（約2,590港元）賠償，當中包門票費7.1萬韓圜及30萬韓圜的精神賠償。

有勝訴前例，162名有入場的球迷亦入稟法院索償，日前首爾法院裁定，Fasta需要退還一半的門票費用，以及每人5萬圜的精神賠償。162名球迷可以獲得8.55萬圜（約600港元）賠償。

C朗未有出場，場內球迷改叫美斯名字挑釁。（Getty Images）

根據判詞所述，由於祖雲達斯到韓飛機比原定遲了抵埗，球迷要於場內苦候一小時，原本可以看到C朗上場獻技，但C朗未有熱身，更一直坐在後備席，使球迷「情緒低落」。

據了解，觀眾最初仍在呼叫C朗的名字，希望他會落場，但見C朗及時任「老婦人」教頭沙利無動於衷，很快就不停叫C朗勁敵、巴塞隆拿球星美斯的姓名，藉此挑釁葡萄牙球星。

C朗去年熱身賽未有出場，祖雲達斯亦要放棄部分戲金，約523萬港元。（Getty Images）

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祖雲達斯該場比賽收起C朗，亦未能收足300萬美元（約2325萬港元）戲金。據悉，這支甲班霸與韓職的合約中列明，C朗不出場的話，韓職一方可扣起祖雲達斯300萬美元戲金中的67.5萬美元。

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