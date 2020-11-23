【MotoGP】葡萄牙站排位意外險象環生　主場車手首度揚威

世界電單車錦標賽（MotoGP）過去周末在葡萄牙完美收官，決出3個組別的世界冠軍花落誰家，MotoGP頂級別由主場車手奧利華拉奪冠，而世界冠軍美亞則退賽。 周六（21日）的排位賽中，Moto2出現一宗驚險意外，車手卡尼在8號彎失控，隨後多架戰車在他身邊擦身而過，險象環生，幸好最終人無事。

在新冠疫情進行的賽季，打亂MotoGP原定的分站賽程，最終今年只舉行14個分站，並在葡萄牙上演煞科戰。MotoGP頂級別，馬昆斯（Marc Marquez）季初因傷全季避戰，使今年爭標形勢變得相當開放，全年14個分站產生10個分站冠軍，結果鈴木車隊（Suzuki）的美亞（Joan Mir）把握機會，提早一站首度稱霸MotoGP，葡萄牙站成為例行公事。

今年MotoGP 3個級別的世界冠軍：

新鮮出爐世界冠軍在煞科戰中，排位賽時遇上機件問題，只能在第20位起步，正賽時過於急進，與其他車手發生碰撞，及後因碰撞而影響戰車，最終退賽收場，未能以世界冠軍身份再下一城。

提早一站稱霸MotoGP的美亞，即使今站退賽亦無阻他慶祝成為世界冠軍。（路透社）

葡萄牙站冠軍最終落在「地頭蟲」奧利華拉（Miguel Oliveira）身上，該名KTM主場車手在排位賽造出最快圈速，排頭位起步並成功「標尾會」，贏得今年第2個分站冠軍。

相隔8年後，MotoGP回歸葡萄牙，奧利華拉亦是首名葡萄牙車手主場揚威，並創造歷史，該名KTM車手直言這是夢想成真，今站冠軍變得更具意義。

奧利華拉成為首名葡萄牙車手在主場贏得分站冠軍。（路透社）

在周六上演的排位賽中，Moto2出現極驚險的一幕，西班牙車手卡尼（Aron Canet）在8號彎時失控炒車，卡尼炒車後仍然留在賽道上滑行，更在「Racing Line」上停留，卡尼見後方4架戰車正高速靠近，嚇到該名21歲車手「爬住走」，幸好隨後的車手及時閃避，未有撞中卡尼發生嚴重意外，重看4架戰車在卡尼高速擦身而過的一幕，實在「嚇到鼻哥窿都無肉」。

卡尼最終亦順利完成排位賽，並在周日正賽以第15位完成賽事。