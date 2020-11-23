歐聯｜利物浦射手沙拿檢測終呈陰性　復出鬥阿特蘭大需再過兩關

利物浦前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）早前確診新冠肺炎，日前檢測呈陰性反應，已回到英國。「紅軍」領隊高普（Jurgen Klopp）表示這名埃及國腳周二（24日）會歸隊復操，能否在歐聯分組賽主場對阿特蘭大一戰出場，就要再過兩關。

英國傳媒指沙拿於英國時間上周五（20日）飛返英國，但因要自我隔離及再接受檢測，未能在今輪利物浦3：0擊敗李斯特城一仗復出。

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高普指沙拿檢測呈陰性反應可復操。（Getty Images）

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不過，高普賽後透露沙拿周日接受檢測呈陰性反應，意味28歲的他可以歸隊復操。沙拿要趕及在對阿蘭特大復出，周二復操亦要再接受兩次歐洲足協（UEFA）的檢測，再出現陽性反應就要再受隔離。

沙拿要再接受兩次檢測才知道可否在歐聯復出。（Getty Images）

對利物浦而言，沙拿歸隊絕對是個好消息。現時於英超排第二的「紅軍」今季傷兵滿營。雲迪積克、祖高美斯都長期養傷，阿歷山大阿諾特仍未痊癒，中前場梳頓沙基利亦因肌肉輕傷，未能出席鬥李斯特城一戰。

中場拿比基達鬥「狐狸」時亦因大腿受傷，需要提早退下火線，周中鬥阿特蘭大一戰上陣成疑。沙拿復出將可讓高普有更多人選擇，亦可讓鋒線眾人得到休息機會。

沙拿國際賽期間確診新冠肺炎，遭國家隊前輩批評不負責任。（Getty Images）

沙拿於國際賽檔期回到埃及確診新冠肺炎，期間數次接受檢測仍是陽性反應，但一直都未有出現症狀。由於回國後曾出席胞弟婚禮，與不少賓客有親密接觸，被埃及前國腳米度批評不負責任。

英超第9輪戰果（按圖放大）：

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