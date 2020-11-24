【英超】禾確特攻入回歸修咸頓首球　般尼挫水晶宮開齋脫苦海

英超周一深夜上演兩場賽事，「黑馬」修咸頓由「大師兄」禾確特領軍作客狼隊，並在今仗攻入回歸首球，相隔14年後再為「聖人」建功，但球隊未能力保勝局至完場，結果與狼隊打成1：1平手，錯過殺入聯賽三甲的機會。 另外，3支不勝球隊之一的般尼，主場鬥水晶宮，憑基斯活特上半場初段的入球一箭定江山，小勝水晶宮打開勝利之門。

修咸頓開季兩連敗後，在今輪前6場不敗，以「黑馬」身份一度短暫佔據榜首位置，今仗作客狼隊，若果「聖人」全取3分，將再度進佔第3位。

修咸頓尖刀艾格斯（Danny Ings）因傷缺陣，進攻重責落在查阿當斯（Che Adams）及「大師兄」禾確特身上。主場出擊的狼隊開賽早段即施下馬威，「聖人」靠門將麥卡菲連環撲出施美度及丹當斯卡的射門，助球隊保住不失。

艾格斯缺陣，「大師兄」禾確特負起領軍重任。（路透社）

修咸頓在換邊後，查阿當斯右路底線前地波傳中，遠柱「空晒」的禾確特輕鬆射入空門，58分鐘打破僵局，是「大師兄」回歸後的首個入球，亦是禾確特相隔5434天後再度為修咸頓建功。禾確特及後更有機會攻入第2球，單刀面對狼隊柏治斯奧卻斜出，未能為球隊奠定勝局。

相隔14年，禾確特再度為修咸頓建功。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

狼隊主帥紐奴落後下當機立斷，隨即換入柏度尼圖增強攻力，魯爾占美尼斯勁射中柱，尼圖成功門前「執雞」，75分鐘追成平手。狼隊當家射手占美尼斯，隨後極速再接應頭槌建功，惟越位在先「食詐糊」，最終兩軍打成1：1完場。

後備入替的柏度尼圖「執死雞」得手，為狼隊追成1：1平手。（路透社）

即使修咸頓未能笑到最後，依然聯賽7場不敗，以17分暫居聯賽榜第5位，與榜首的熱刺僅相距3分；狼隊則以14分暫列第9位。

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

般尼小勝水晶宮 8輪後終打開勝利之門

錫菲聯與西布朗在今輪英超分別不敵韋斯咸及曼聯，延續今季不勝的頹勢。另一支不勝之師般尼，在周一（23日）深夜主場鬥水晶宮力爭「開齋」，客軍今仗前傳出不利消息，主力韋費特沙夏確診新冠肺炎缺陣。

上半場早段，水晶宮守衛高耶迪「送大禮」，頭槌解圍變相傳給積洛迪古斯，隨即直線傳給入楔的基斯活特（Chris Wood）建功，開賽8分鐘先開紀錄。般尼在下半場有望擴大領先，古蒙臣在禁區頂無人看管下起腳，水晶宮門將古亞達早已投降，卻敵不過門楣。

基斯活特一箭定江山，助般尼打開今季的勝利之門。（路透社）

水晶宮並非沒有攻勢，卻悉數被般尼門將普比左飛右撲化解，完場前奮不顧身地「以身相許」阻擋賓迪基的射門，為般尼力保清白之身，最終主場1球小勝水晶宮，8輪賽事後終於打開勝利之門，並以5分升上第17位。

般尼門將普比勇救多個險球，完場前更奮不顧身撲救。（路透社）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：