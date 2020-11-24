足球轉會｜基亞利殊專心作戰表現亮眼　又成曼市某球會最後拼圖？

阿士東維拉隊長基亞利殊在開季前續長約，專心為母會打江山，一度領軍殺上前列，而「維拉柏豪」在英格蘭國家隊逐漸站穩陣腳，球會國家隊兩得意。 基亞利殊踢得好，轉會傳聞再度浮面，同樣是來自曼市的球會，傳出曼城主帥哥迪奧拿對他甚感興趣，更列為頭號轉會目標。

基亞利殊（Jack Grealish）的名字早已是轉會市場的常客，今夏多次傳出曼聯有意羅致該名維拉隊長，並列為頭號目標，可惜一早只聞梯響，最終卻不了了之，而基亞利殊亦與維拉續一紙長約，合約年期直至2025年。

基亞利殊帶領維拉以「黑馬」身份曾殺上前列。（資料圖片／Getty Images）

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

轉會無望，專心踢波，基亞利殊帶領維拉踢出驚喜戰績，暫時8戰5勝得15分排第7位，而「維拉柏豪」在個人數據上同樣亮眼，在聯賽已交出4個入球及6個助攻。

基亞利殊在今年9月取得首頂英格蘭國家隊「喼帽」，他的表現逐漸得到主帥修夫基的信任，屢獲機會外，不少英軍名宿對基亞利殊亦有讚無彈。

基亞利殊在英格蘭國家隊同樣漸獲重用。（資料圖片／Getty Images）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：

傳足整個夏天，基亞利殊依舊留在維拉，冬季轉會窗臨近，轉會傳聞再度歸位。今次追逐基亞利殊的主角，不再是曼聯，而是鄰居球會曼城。

曼城主帥哥迪奧拿早前與球隊續約至2023年，可惜甫續約便立即不敵熱刺，現時只能排在聯賽榜第13位，近年罕見地出現在下半版。戰績不佳，重建在即，相信是哥帥續約的當前急務。

哥迪奧拿早前與曼城續約至2023年，重拾佳績相信是他的當前急務。（資料圖片／Getty Images）

英國《獨立報》透露哥迪奧拿的重建計劃中，當中包括美斯﹑哈利卡尼及基亞利殊，而該名維拉隊長更力壓另外兩名球星，成為哥帥的頭號收購目標。《獨立報》引述消息指，曼城中場大腦迪布尼對基亞利殊評價甚高，並稱他是「必買品」。不過，基亞利殊的身價不菲，隨時需要支付過億英鎊才有望羅致基亞利殊。

基亞利殊與迪布尼交手後，英媒指迪布尼對對方讚不絕口。（資料圖片／Getty Images）

《獨立報》透露哥帥重建計劃名單：

【曼城2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）