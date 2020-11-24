【足球熱話】英冠球員手多多逃過球證法眼　被英足總秋後算賬

在高爾夫球場上，捉到「小鳥」是好事，竟然足球場上都可以「捉小鳥」，由英冠普雷斯頓球員費沙為大家示範。上周六（21日）一場英冠聯賽，普雷斯頓主場鬥錫周三，費沙的一個連環隱蔽犯規，雖然逃得過球證法眼，卻被英格蘭足總秋後算賑。

上周六的英冠聯賽，由普雷斯頓主場迎戰錫周三，客軍的祖舒韋達斯（Josh WINDASS）上半場中段領紅被逐，錫周三大部分時間十人應戰，結果普雷斯頓在下半場初段憑巴克侯辛（Thomas BARKHUIZEN）一箭定江山，結果1球小勝錫周三，全取3分。

韋達斯一記粗野犯規領紅被逐，使錫周三大部分時間十人應戰。（Getty Images）

巴克侯辛一箭定江山，助普雷斯頓擊敗錫周三。（Getty Images）

普雷斯頓守衛達尼爾費沙（Darnell Fisher）在防守錫周三的角球時，使出渾身解數，以「奇招」嘗試阻止對方來襲的片段近日在網上瘋傳。

費沙兩度「偷襲」柏達臣逐格睇：

費沙當時「人釘人」防守錫周三的柏達臣（Callum Paterson），二人「身貼身」，十分親密。費沙突然向下望，然後看到費沙的左手從柏達臣的褲襠抽出，柏達臣一臉無奈地看着球證韋比（David Webb），惜球證沒有任何表示。一不離二，費沙見球證不察覺，決定再向柏達臣施「毒手」，今次鏡頭完全捕捉到費沙「猴子偷桃」，柏達臣舉起手再表無奈，球賽卻如常進行。

費沙「捉小鳥」片段：

錫周三主帥普利斯（Tony Pulis）賽後指雖然未能親眼看見，卻深信一旦費沙做出這種行為，片段必定在網上瘋傳，他的預算並沒有錯。

達尼爾費沙「捉小鳥」兩次逃過在場上被罰，英格蘭足總斷不能對費沙的「陰濕」犯規視若無睹，最終向費沙秋後算賬，被控行為不檢。

錫周三主帥普利斯稱看不見柏達臣被偷襲，直言網上必定會流傳。（Getty Images）

英超第9輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：