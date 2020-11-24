【小球會大作戰】「挪威李城」首奪冠軍　戰場之男帶來勝利法則

AC米蘭剛戰作客3：1擊敗拿玻里，開季時加盟的贊斯侯治補時埋齋，取得首個意甲入球。賽後他喜上加喜，「po相」慶祝開齋之後，慶祝母會捧盃。 挪超波杜基林特以近乎無敵姿態，提早5輪首次奪得聯賽冠軍。這支本季唯一北極圈球隊，3年前重返頂級聯賽，一改升降機本色，關鍵之一是一名上過戰場的人生教練。

波杜基林特（Bodø/Glimt）位於北極圈城市波杜（Bodø），隊名意譯為「波杜閃光」，今季大放異彩。挪超至今25輪聯賽，他們取得22勝2和1負，周一（23日）作客擊敗史卓加斯特（Strømsgodset）後大功告成。這支球隊近年如升降機浮沉，升上挪超捱個兩、三季又降班。17年降班首季立即升回挪超，無人想到今回變成「神隊」。

挪超神隊波杜基林特強攻出位 北極圈奇兵聯賽半季不敗

兩年前還是乏人問津，今天捧起冠軍，全城狂熱。（波杜基林特twitter）

波杜戰士威到米蘭 有賴真．戰士教路

聯賽開季立即帶出，歐霸外圍賽作客聖西路力逼傳統班霸AC米蘭。就算去季奪亞，外界也難料到波杜基林特今季「贏一條街」，正如隊中各人所想。隊長梳特尼斯（Ulrik Saltnes）與不少球員同指能夠奪冠，多得戰鬥機師曼斯華克（Bjorn Mannsverk）。

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曼斯華克經歷過戰爭，帶着不凡經驗轉換跑道。（網上圖片）

戰將難抵壓力 出場前作嘔胃抽筋

回憶你求學日子，有沒有同學自白「每逢考試就肚痛」？波杜基林特17年在挪甲打滾，那時隊中一些球員毫不享受比賽，打算離開。梳特尼斯曾對足球失去樂趣，只感到質疑與恐懼，出場前慣性作嘔又胃抽筋。中場柏德歷貝治（Patrik BERG）的爺爺曾被譽為球會史上最佳球員，父親等長輩都曾披上黃色戰衣，他卻因欠缺出場機會，想過離開。此時，球隊邀得曼斯華克擔任心理教練，這位退役空軍機師曾遠赴阿富汗和利比亞執行任務，深明心理訓練及正念（mindfulness），把所知所學應用到運動員身上。

柏德列貝治（中）想過放棄，幸而遇到人生教練，改變想法，更首次入選挪威大國腳。（Getty Images）

打過仗的精神教練 鼓勵球員發聲

「我不會安慰球員開心一點，或者再加把勁」，曼斯華克3年來與球員單獨傾談或集體研討，鼓勵球員抒發情緒與經驗，以及每朝操練前先冥想，冷靜情緒，「現在甚至失球，他們習慣集合一起表達意見，只要想談，就談。我想這做法頗為少見」。曼斯華克亦鼓勵球員專注於場上表現，而非掛念成績，「集中於成績，壓力陡增。集中於表現，才有所創造。」

梳特尼斯（最前排右方跪下者）坦言害怕比賽，每逢開波，壓力大得作嘔兼胃不適。（波杜基林特TWITTER）

奪冠自然而然 隊長：沒有藍圖

表達自己心中所想，此風可長。球員逐漸改變，敢於向隊友和教練表達意見。柏德歷貝治讚道曼斯華克不僅幫助他成為更好的球員，「更助我做人」。教練紐臣（Kjetil Knutsen）深得球員心，原因正如柏德歷貝治說：「他聆聽他的球員。」梳特尼斯談及奪冠，坦言球隊從一開始沒有野心，只想着如何踢好每一場，「一切自然而然，沒有什麼大願景或者藍圖」。

波杜基林特今屆眾志成城，終於奪得聯賽冠軍。（波杜基林特twitter）

北極圈之光攻出名堂 家鄉小子一球成名

梳特尼斯直言沒有曼斯華克輔導心靈，不可能打出本季的風格。波杜基林特今季令對手聞風喪膽，聯賽與歐霸外圍賽不論輸贏，每場至少射入2球。球隊堪稱「北極圈之光」，靠鄰近地區的小伙子打出名堂。柏德歷貝治的父奧恩（Orjan）現為球會青年軍教練，他說：「一隊有一半人來自波杜市，並希望有至少四成球員來自挪威北部地區，波杜的球員至少佔15%上陣時間。這是我們的身份，球迷亦希望看見挪威北部人作戰。」理念正確，堅持就有出頭天。如今披上紅黑戰衣的贊斯侯治，代表家鄉球隊在歐霸戰上打出名堂，立即被AC米蘭收歸旗下。

【贊斯侯治對AC米蘭一球成名逐格睇】

侯治成為波杜基林特近年最佳出品，在AC米蘭亦有表現。（Getty Images）

北極圈球隊在挪威有過艱苦歲月，被都會人輕視。如波杜基林特成立已104年，1971年才獲准在國內頂級聯賽出戰。奧恩說：「那時外界覺得我們是土著。我們直接而坦白，但不是原始人。（首都）奧斯陸曾有些租樓廣告，說明不租給北部人。我們被欺凌，仍然有人認為我們是農夫和漁民。」

北極圈之光，連出世的國腳也要追看。（波杜基林特twitter）

球隊成績飆升，奧恩形容球隊獲得廣大支持。球會行政總裁湯馬臣（Frode Thomassen）稱「全挪威，甚至歐洲各地，都有人購買我們商品」，柏德列貝治最近首次入選挪威大國腳，得到祝福：「艾寧夏蘭特、馬田奧迪加特，其他挪威球員說平時不看挪超，但現在會留意我們的賽事。」