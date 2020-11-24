【英超】熱刺摩連奴兌現承諾　利古朗收聖誕禮物　網民：最正IG

熱刺領隊摩連奴（Jose Mourinho）今年2月開設Instagram帳戶，不時上載教波相片，加上幽默抵死的字句，9個月就已有近130萬人追蹤。 摩連奴周二（24日）Po相「找數」，送了利古朗（Sergio Reguilón）一份500英鎊的「厚禮」。

摩辛奴於IG上載相片，寫道：「承諾就是承諮，它花了我500英鎊，但我找數了。」圖中只見摩連奴及利古朗合照，二人之間有火腿一整隻，要摩帥出動500英鎊購買，絕非普通貨色。

摩帥上載自己找數證據。（instagram @josemourinho）

利古朗亦有留言，以兩個哈哈笑及心心表演了自己的感謝。不過，摩帥與利古朗最初的承諾是什麼，兩人都未有透露。

熱刺上輪英超主場兩球淨勝曼城，相信二人之間的承諾與比賽有一定關係。熱刺贏波之後，英超9輪後得20分，以較佳得失球領先衛冕的利物浦。

利古朗對曼城一戰正選出場。（Getty Images）

摩連奴近期爆笑IG Post：

+ 3 + 3 + 3

摩連奴IG可謂相當精彩，早前險勝西布朗後再度發功，上載一段抹鞋的短片，配上「當你穿上新鞋子的時候」。摩連奴十分用心打理新鞋子，以毛巾細心地清潔，連鞋底都「唔放過」。清潔完畢，心情愉快，摩連奴不禁手舞足蹈，似乎比贏波來得更高興。

熱刺踢得不好時，摩帥又曾於IG上載自己呆坐隊巴相片，又表示希望大家跟他一樣失望，並「提醒」熱刺眾將準時早上11點練波。早前於歐霸發現龍門尺寸有問題時，摩帥又「區議員上身」般攏Pose影相。

摩連奴其中一個IG Post：區議員上身識破龍門尺寸不符規格。（instagram @josemourinho）

不少網民都十分喜歡摩帥IG，不時都可於留言欄中見到「這是最正的IG Account」，或是某名球迷「最喜歡的IG」。能夠得到過百萬人追蹤，摩帥魅力確實非同凡響。

摩連奴Happy抹鞋片段：

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：