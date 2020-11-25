歐聯｜曼聯復仇大勝土超奇兵　般奴費南迪斯讓出12碼全因一個承諾

歐聯H組，曼聯回到主場，成功報卻一敗之仇，靠般奴費南迪斯梅開二度，以4：1大勝土超的巴沙克舒希。在35分鐘，拉舒福特博到12碼，般奴費南迪斯有個帽子戲法的機會，但他上場英超賽後答應過拉舒福特，所以將12碼讓予這名英格蘭射手，而拉舒福特亦順利射入。

曼聯上輪作客巴沙克舒希，意外地以1：2輸波，在當地時間昨晚（11月24）回到主場，再戰這支土超奇兵，這次曼聯就「冇失拖」！雖然保羅普巴足踝有傷，未能候命，但雲迪碧克、費特洛迪古斯及般奴費南迪斯的中場鐵三角，足以控制戰局，前線就由卡雲尼擔正，安東尼馬迪爾及拉舒福特從左右支援。

開波7分鐘，曼聯就靠角球攻勢先開紀錄，阿歷士迪尼斯開出角球，巴沙克舒希球員頭槌解圍不遠，伏兵禁區頂的般奴費南迪斯，第一時間「窩利」抽入一記炮彈式射門入網，為主隊先開紀錄。

般奴費南迪斯在19分鐘把握對手門將失誤入多一球，阿歷士迪尼斯左路傳中，卡雲尼搶前點，巴沙克舒希門將甘奧高接波甩手，般奴費南迪斯在門前輕鬆射入，為曼聯在早段就拉開到2：0。

般奴費南迪斯放棄帽子戲法良機

雖然曼聯今場控球與對手平分秋色，但射門較多，全場17次埋門，其中有8次中目標。曼聯在35分鐘由拉舒福特博到12碼，但主射的竟然不是首席創子手兼有望帽子戲法的般奴費南迪斯，拉舒福特親自主射入網，曼聯半場領先3：0。

穩操勝券的曼聯在下半場中段換入多名副選，包括杜安薛比、格連活特、丹尼爾占士、班頓威廉斯，讓般奴費南迪斯等主將早點休息。75分鐘，巴沙克舒希中場圖路斯主射罰球，雖被迪基亞撲出，但門線技術顯示，迪基亞救波時，皮球已經完全入網，客軍追近至1：3。不過，曼聯在92分鐘快速反擊，格連活特傳中，丹尼爾占士射入，為曼聯鎖定勝局大勝4：1，在歐聯H組4戰得9分排榜首。

蘇斯克查認同般奴費南迪斯決定

賽後傳媒追問般奴費南迪斯為何讓出12碼，放棄帽子戲法的良機，他答：「當然每個球員都想帽子戲法，但在上場英超賽後，我告訴拉舒福特，他可以主射下一個12碼。再者，他本身是我們歐聯其中一名頂尖的射手，信心對他是十分重要的。只要球隊入到波，誰人主射12碼也沒有所謂。」

領隊蘇斯克查亦認同般奴費南迪斯的決定，他說：「馬古斯（拉舒福特）是個非常好的12碼創子手，般奴亦十分有信心，如果般奴想將機會讓給馬古斯，為何不好？安東尼馬迪爾之前對RB萊比錫都射過，何不大家一起分享機會？」