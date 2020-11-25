【歐聯】基奧特飛將軍式補時絕殺　車路士提早晉級全靠他

今季遭受冷待的基奧特，成為車路士提早晉級的功臣！ 這名34歲法國前鋒在歐聯分組賽對雷恩後備入替，盡顯其衝擊力，在補時轟入一記精彩的頭槌，助車路士作客險勝2：1，提早晉級16強。基奧特賽後表示，入球是射手的本份；至於領隊林柏特就承認前線排陣有幸福的煩惱，希望基奧特感受到他的信任。

基奧特今季是車路士的第3前鋒，但每次上陣，皆有可人表現。在月中的國際賽期，他代表法國對瑞典更梅開二度，證明年齡沒有影響到他的能力，但回到球會，他仍然要坐冷板。

赫臣奧杜爾為車路士先開紀錄。（路透社）

雷恩前鋒古拉斯接應角球頂入，在末段追成1：1。（路透社）

在當地時間昨晚（11月24）的歐聯E組，車路士作客雷恩，基奧特繼續做後備，譚美阿巴謙及迪姆華拿踢正選。華拿開波4分鐘有次黃金機會，接應赫臣奧杜爾傳中，門前6碼炒飛機，將皮球射上看台。

【華拿失機片段】

幾經辛苦，車路士靠奧杜爾在22分鐘先開紀錄，但一直未能擴大優勢。控球方面，車路士與雷恩呈五五均勢，而射門方面，雷恩的次數更比較多。

基奧特今場後備入替。（路透社）

車路士門將艾度亞文迪今場雖然有失波，但他屢救險球，表現都搶鏡。（路透社）

85分鐘，雷恩前鋒古拉斯接應角球頂入，為主隊追平1：1。91分鐘，車路士的薛耶治斜傳入禁區，華拿無人看管，面對門將，但射門被撲出後彈高！雷恩中堅尼安斯本身較近皮球，已經佔先機，他判斷了落點，站好位置。此時，基奧特趕到，起跳一頂，頂贏尼安斯，將皮球頂進網窩。

【基奧特飛將軍式補時絕殺】

+ 5 + 5 + 5

基奧特的入球助車路士以2：1絕殺雷恩，取得重要3分，他們在歐聯E組4戰得10分排榜首，提早兩輪晉級。功臣基奧特說：「我們一定要延續勇態，雖然贏得很艱難，但今場都贏了。明顯地，作為一名射手，當教練派你落場時，你要有所貢獻。現在我只專注自己的工作上。當他叫我落場，我就做好本份。」

【基奧特慶祝入球】

車路士領隊林柏特承認前線排陣有煩惱，他說：「現在譚美阿巴謙的狀態都非常好，我要根據表現去排出我們的最佳陣容。我認為亦希望基奧特明白我有多滿意他的表現，亦感受到我對他的信任。每個球員都希望踢足每場比賽。要令到每個人都開心，這是不可能的，但我希望他理解及感到滿意。」雖然傳聞基奧特會為正選在冬季轉會窗離隊，但林柏特希望他留隊。林柏特認同，基奧特今場後備上陣的表現正體現其重要性。

同組另一場，巧合地，西維爾亦在補時絕殺取勝，他們作客卡斯洛達，由蒙尼亞艾哈達迪在95分鐘入波，以2：1勝出，與車路士攜手出線。

【4輪歐聯後，已經有4支球隊提早晉級！】

【周二8場歐聯分組賽賽果及積分榜】

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英超第10輪直播賽程（按圖放大）：