馬勒當拿逝世．01球評︱史上最強十號後無來者　帶有缺憾的天才

馬勒當拿60大壽前接受《法國足球》雜誌訪問，談到生日願望時一句：「我夢想面對英格蘭時再入一球，今次用右手。」典型肥馬式玩笑言猶在耳，不足一個月後卻突然離世。 他跟巴西球王比利（Pele）誰人才是史上最強（GOAT）人言人殊，可以肯定的是，他絕對是歷來最優秀的10號仔，沒有之一。

1960年馬勒當拿（Diego Maradona）生於阿根廷布宜諾斯艾利斯一個貧困家庭，跟當地不少男孩一樣，小時候已迷上足球。由於家境貧窮沒有錢買足球，所有圓形或近似形狀的東西，例如橙，也會成為他拿來練「的波」的工具。他曾說過，會將一大堆襪子紮在一起來當球踢。他的超凡控球技巧，也許就是這樣練成。

環境並未限制他的天份，相反更練就他的堅毅和決心。他的才華很早被發現，16歲已升上小阿根廷人一隊，效力5年後轉戰小保加。由於他跟主帥馬索連尼（Silvio Marzolini）不和，一季之後捧走聯賽冠軍便離隊。1982年世界盃，他的表現不似預期，那年夏天出國轉投巴塞隆拿，相當於500萬英鎊的轉會費打破當時的世界紀錄。

全球最耀眼的新星加盟西班牙最享負盛名的球會之一，旅歐第一站卻未能振翅高飛。

【馬勒當拿的球會生涯圖輯】（按圖進入）

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首個巴塞球員在班拿貝贏盡掌聲

當時的馬勒當拿正在冒起，穿上10號球衣的他縱橫球場，一雙魔術腳令球迷如癡如醉。1983年6月皇家馬德里對巴塞隆拿的「國家打吡」，他扭過皇馬門將奧古斯丁（Agustín）後面對空門時卻突然停下來，原來他發現守將胡安荷西（Juan José）正向着球飛鏟過來，他待對方跣向門柱後才扭過最後障礙，將球輕鬆送入網窩。

巴塞與皇馬之間長年因政治和足球原因劍拔弩張，不過看到馬勒當拿這個精彩入球後，班拿貝球場內掌聲不斷，成為首個在皇馬主場獲得掌聲致敬的巴塞球員，之後只有朗拿甸奴和恩尼斯達兩人有同等待遇。

馬勒當拿在班拿貝贏盡掌聲入球：

【全球悼念馬勒當拿】（按圖放大）

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遇上剋星幾乎收山

即使揚威國家打吡，他的巴塞生涯並不順遂。一方面，他先後受肝炎和被對手惡意犯規踢斷腳等不同傷患困擾，另一方面，在場上惹火動作，均令他在巴塞的日子未算成功。有「畢爾包屠夫」之稱的哥高查（Andoni Goikoetxea） 一記攔截令他幾乎「收山」，足踝骨折養傷三個月後復出，巴塞在西甲聯賽以一分之差失落1983/84年度錦標，那季冠軍正是畢爾包。

不是冤家不聚頭，1984年國王盃決賽，巴塞對手正是畢爾包。馬勒當拿再次被哥高查粗野攔截踢傷，加上全場遭畢爾包球迷以種族歧視言論辱罵，他在巴塞0：1敗陣後受對手米基爾蘇拿（Miguel Sola）挑釁之下終於忍無可忍，新仇舊恨湧上心頭之下跟蘇拿初則口角繼而動武。他先以頭頂向對方，再出手肘襲擊另一畢爾包球員面部，繼而起孩腳踢跌另一球員，他被畢爾包球員包圍時仍嘗試一腳踢向哥高查胸口報復，巴塞隆拿球員隨即湧上，兩隊球員群毆，在中心位置的馬勒當拿繼續向任何一個畢爾包球員動武。

賽事在國王卡路士一世和10萬名球迷面前上演，西班牙半數民眾收看直播，馬勒當拿的失控使球會蒙羞，加上跟會長紐尼斯（Josep Lluís Núñez）等高層爭呦不斷，那場鬧劇成為他的巴塞的最後一戰。兩個球季，只收獲一隻國王盃和一隻聯賽盃。

馬勒當拿巴塞生涯未達預期高度。（wikipedia）

意大利光芒四射

690萬英鎊轉投拿玻里，再次刷新轉會費紀錄。意甲長年由北部球隊雄霸，從未有任何一支南部球隊捧起聯賽冠軍，直到馬勒當拿到臨改變一切。

在那個「大意甲」年代，柏天尼領銜的祖雲達斯星光熠熠，AC米蘭有「荷蘭三劍俠」古烈治、雲巴士頓和列卡特，國際米蘭亦有「德國三劍俠」奇連士文、馬圖斯和布林美。當年拿玻里班底亦不弱，然而相較一眾北部強隊，冠軍仍是遙不可及。馬勒當拿的卓越視野，配合只此一家的超強盤扭能力，加上對足球的澎湃熱情和頑強鬥心，成就不可能。

在那不勒斯七個年頭，先後在1986/87及1989/90兩季為拿玻里贏得意甲錦標，亦有一次意大利盃，一次歐洲足協盃（歐霸前身）和一次意大利超級盃。從前一直抬不起頭的球隊，意料之外成為冠軍，馬勒當拿成為那不勒斯的偶像和新文化符號，意大利南北足球與文化重新結合，敢言的他捍衛當地立場，曾在1990年時揚言：「我不喜歡如今每個人要求拿玻里人成為意大利人，要支持他們的國家隊。那不勒斯一直被全意大利邊緣化，這是個承受最多不公平種族歧視的城市。」

馬勒當拿帶領拿玻里兩度意甲封王。（Getty Images）

兩屆世界盃成就不朽傳奇

馬勒當拿球會生涯嚴格來說只效力過巴塞一間歐洲大球會，成就遠及不上在國家隊輝煌。1979年為阿根廷贏得世青盃初露鋒芒，1986年世界盃踢出代表作帶領阿根廷再次登頂 （詳見另文：馬勒當拿逝世︱86世界盃上帝之手一球成名 對英格蘭一扭五最經典），4年後在1990年以一人之力領軍再闖決賽，終以一球告負未能衛冕。1994年世界盃只踢兩場分組賽便因被驗出曾服禁藥被送回國，成為他在國家隊最後一舞。

球壇歷來不乏經典10號球員，告魯夫、薜高、柏天尼、施丹、朗拿甸奴、米高勞特立、赫傑等每個均是一時之選，唯獨馬勒當拿一人是獨一無二——他不止腳法優秀，視野廣闊，身體質素上乘，突破能力高強，處理死球也有一手，還有一顆永恆不滅的雄心，鬥志頑強、膽識過人，永不低頭，無論任何環境和情況也不會放棄。因此他才可以一再背負一支實力只屬中上的球隊成為冠軍，以一己之力擊倒對方大半隊球員攻入致勝球，強大的心理質素令人總是在關鍵時刻能挺身而出，奪得一次又一次看似沒可能的冠軍。

美斯在千禧年後橫空出世，無論入球、助攻數字均遠遠超越馬勒當拿，亦有多次個人單挑多個守衛射入的超級金球。不少人認為美斯跟馬勒當拿同級甚至已超越對方，尤其他的生涯長年保持頂級狀態。可是只要你看過馬勒當拿踢足球，見證過他獨特的個人魅力之後，相信絕對不會輕言美斯在他之上。現代足球講球整體戰，像馬勒當拿一樣時常帶着皮球一個扭10個的10號仔亦不會再有。

世上只有一個馬勒當拿。（Getty Images）

【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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染上毒癮令生涯急滑坡

馬勒當拿從來都是魔鬼與天使的混合體，球技超凡，爭議亦不斷。他被指在巴塞隆拿時代開始染上毒癮，效力拿玻里時仍定期吸食可卡因，並在一次藥檢肥佬後被禁賽15個月，1992年黯然離開拿玻里。他轉投西維爾一年，之後回到阿根廷先效力紐維爾舊生隊，最後重返小保加踢至1997年掛靴。

退役後曾執教阿根廷國家隊在內多支球隊，未有任何成績，並曾多次出現不同健康問題，甚至性命垂危。養尊處優身型暴漲，死過翻生後決意減磅，一度保持中等身材，惟離世前再次出現發福跡象，並再次需要入院治理。本月初他成功進行腦部手術，清除腦中血塊，不料出院後兩星期在家中突然心臟病發，最終證實不治，終年60歲。

馬勒當拿是性情中人，在球場內表現驚天動地，球場外敢作敢為，他在場邊睇波的「表情包」一籮筐，又常常發表令人哭笑不得的「偉論」。無論你是否喜歡馬勒當拿，也不能否定他對足球的無比熱愛。現代足球逐漸失去當年的狂熱與拼勁，感激曾遇見風華正茂的馬勒當拿，沒有他，足球會缺少一點點光芒。

【名將哀悼馬勒當拿】（按圖放大）