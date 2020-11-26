【歐聯】沙拿病癒復出　利物浦主場爆冷兩球不敵阿特蘭大

國際賽期後，歐聯賽事隨即密鑼緊鼓上演，利物浦在主場鬥阿特蘭大，主帥高普派出半力出擊，新冠肺炎痊癒的沙拿復任正選，紅軍卻在主場吞下今季歐聯首敗。 阿特蘭大在4分鐘內連入兩球，成為第二支在晏菲路取勝的意大利球隊。

歐聯「趕進度」，國際賽期後連續3星期完成最後3輪分組賽。位列D組的利物浦主場鬥阿特蘭大，賽程頻密，主帥高普亦作出輪換，以免眾將「踢到殘」。

高普派出兩名小將威廉斯任正選，利斯威廉斯（Rhys Williams）與祖爾麥迪比扼守中路，尼高威廉斯（Neco Williams）繼續頂替阿歷山大阿諾特的右閘位，左閘羅拔臣同樣先列後備，新兵森美卡斯正選出戰。前線方面，早前患上新冠肺炎的沙拿「轉陰」，今仗隨即復出，夥拍沙迪奧文尼及奧歷治攻堅。

沙拿病癒復出，今仗復任正選鬥阿特蘭大。（路透社）

阿特蘭大首循環主場5球大敗予利物浦的腳下，攻力有保證的客軍，在早段已有具威脅攻門，高辛斯（Rubin Gosens）左路勁射近柱，艾利臣單手撲出。阿特蘭大的伊利錫（Josip Ilicic）及後一次突破，被紅軍球員在禁區內拉跌，球證卻未有任何表示，兩軍在上半場打成0：0平手。

由艾利臣及麥迪比率領的利物浦防線，面對阿特蘭大浪接浪的攻勢，終在下半場「頂唔順」。阿特蘭大在禁區外靜候機會，隊長艾真度高美斯（Alejandro Gomez）左路一記恰到好處的傳中球，剛好落在入楔的伊利錫面前，他快艾利臣一步快腳鏟射入網，60分鐘先開紀錄。

伊利錫入楔建功，為阿特蘭大先開紀錄。（路透社）

阿特蘭大繼續施壓，照辦煮碗高美斯再度左路斬中，遠柱的夏迪保亞（Hans Hateboer）頭槌爭贏羅拔臣後二傳，一對中堅齊齊走甩高辛斯，此子無人看管下輕鬆近射建功，64分鐘再下一城。

歐聯周三深夜戰果：

+ 2 + 2 + 2

高普在一球落後時換入法明奴及迪亞高祖達等加強攻力，可惜未能協助球隊收復失地，最終在晏菲路球場兩球不敵阿特蘭大，亦是第2次在主場不敵意大利球隊。紅軍錄得今季歐聯首度落敗，但仍然以9分高踞D組榜首。

阿特蘭大作客晏菲路成功報回首循環大敗之仇，將帥亦十分高興。（路透社）

賽程頻密，加上傷兵問題仍未完全解決，紅軍一眾小將當然需要隨時候命，就如今仗兩名威廉斯及居迪斯鍾斯，高普對小將們的表現甚為滿意，「在歐聯賽場上出戰，難免被外界評頭品足，必定增加小將們的壓力，他們3人皆在今仗有出色的表現，鍾斯發揮更像一個26﹑7歲的中場球員般成熟。」

高普大讚居迪斯鍾斯今仗表現成熟。（路透社）

【一代球王馬勒當拿逝世，利物浦和各地足球持份者一起悼念】（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：