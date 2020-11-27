【歐霸】阿仙奴3球作客挫莫迪　華迪最後一擊建功助李城追平晉級

阿仙奴及李斯特城作客分途出擊，位處歐霸B組的兵工廠造訪挪威鬥老牌球會莫迪，憑尼高拉斯比比﹑雷斯尼爾遜及小將巴洛根各建一功，3球淨勝對手，提早取得出線資格。 另一邊廂，作客葡萄牙的李斯特城，戰至補時階段仍然一球落後布拉加，最後一擊由尖刀華迪攻入追平一球，最終3：3逼和對手，同樣提早晉身淘汰賽。

今輪前3仗全勝的阿仙奴，今仗作客挪威與莫迪交手，兵工廠教頭阿迪達派出半力出戰，由拿卡錫迪擔任隊長領軍，配合尼高拉斯比比及尼基迪亞等球員攻堅。

雲克斯遠射建奇功 熱刺主場4球輕取盧多格德斯

主隊莫迪在上半場中段有開紀錄的黃金機會，一次左路地波傳中，遠柱接應的甘比亞籍球員舒列夫辛恩（Sheriff Sinyan）鏟射，只要命中目標便「入咗九成」，可惜天意弄人，鏟射射斜被阿仙奴門將溫拿臣沒收。辛恩未能將皮球送入網外，更因衝力太強胯下撞向門柱，「男人最痛算這種」，入球不果更硬接門柱一招。

辛恩門前失機身痛心又痛（按圖放大）：

Está bien que seas defensa... ¡PERO ESTAS SE METEN EN EL LLANO!🤦‍♂️



Sheriff Sinyan, del Molde, desperdicia esta oportunidad frente al arco y perdona increíblemente al Arsenal.#UCL #MOLARSpic.twitter.com/EA95BcgbJr — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) November 26, 2020

阿仙奴大難不死，下半場攻勢開始「入肉」，尼高拉斯比比初段在禁區外切入勁射中楣彈出，比比再接再厲，今次接應雷斯尼爾遜的左路傳中，禁區內控定以「食糊」左腳熨射建功，下半場5分鐘打開缺口。

雷斯尼爾遜一傳一勁，5分鐘內助阿仙奴連入兩球。（路透社）

阿仙奴及後在右路發難，韋洛克落底地波傳中，早前交出助攻的尼爾遜搶點快射破網，5分鐘後助球隊擴大領先紀錄。阿仙奴末段再下一城，後備入替的「千禧後」小將巴洛根（Folarin Balogun）錦上添花，兵工廠3球輕取莫迪，4戰全勝提早出線淘汰賽。

阿仙奴作客3球擊敗莫迪，4戰全勝提早出線。（路透社）

周四深夜歐霸盃焦點賽果：

+ 3 + 3 + 3

上輪聯賽使出「施丹頭槌」撞向對手魯莽領紅的尼高拉斯比比，今仗表現活躍，更交出一個入球，主帥阿迪達盛讚比比今仗隨即反彈，「大家都知道比比是個有級數的球員，他在上仗讓球隊及球迷失望，他在今仗立即作出回應，我將繼續協助他成長。」

尼高拉斯比比上仗領紅後，今仗隨即反彈交出一個入球。（路透社）

G組的李斯特城作客葡萄牙鬥布拉加，主隊在開賽4分鐘先拔頭籌，落後僅5分鐘便由哈維班尼斯建功追平，布拉加的保連奴在24分鐘再下一城。李城隨後大部分時間落後，戰至下半場末段由小將盧克湯馬士（Luke Thomas）再度扳平。李城完場前第3度失守，但李斯特城未有放棄，補時階段的最後一擊反擊得手，後備入替的華迪攻入關鍵一球，助球隊追成3：3平手，並取得寶貴的1分，提早兩輪確保淘汰賽的資格。

後備入替的華迪最後一擊建功，助球隊提早出線。（路透社）

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：