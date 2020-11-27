【西甲】公開大學學生有福了？　西甲簽合作備忘合辦海外交流團

西班牙職業足球聯盟（LaLiga）宣布，已與香港公開大學李兆基商業管理學院簽署合作備忘錄，合作培養體育人才。

LaLiga與公開大學昨日簽署合作備忘錄，公大方面表示，透過這次合作，學生將有機會參加雙方合辦的多種活動，包括海外交流團、研討會、社交活動等。LaLiga近年在與各地大學合作方面相當積極，已簽署合作備忘的大學多位於美洲及非洲，包括哥倫比亞、厄瓜多爾、埃及、墨西哥、秘魯、玻多黎各及尼日利亞。

香港公開大學與LaLiga簽訂合作備忘錄。（LaLiga提供）

西班牙職業足球聯盟除了舉行各級職業聯賽，本身亦設有商學院LaLiga Business School，參考其官方網站，學校主要提供3種碩士課程，包括足球管理及分析、職業足球應用體育法律、環球體育市場學，予有志在職業足球發展的人士進修，課程內容包括實習及造訪各地職業球會，主要招收本身擁有相關學士學位、或本身在體育行業工作的人士。

不過，今次LaLiga與公大合作主要限於交流，要報讀LaLiga商學院的碩士課程，需要到其位於馬德里的總部上課，課程約9個月，部份課程設有半年實習期，學費約13至22萬港元。

LaLiga香港代表Eduard Castell指，今次合作主要是促進雙方交流，西班牙職業足球聯盟也相當重視香港地區的訓練及教育工作，認為可以幫助香港的體育產業變得更專業。