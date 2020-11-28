【英超】哥帥斷言曼城本季增兵已完　陣容夠爭標冬窗不收購

曼城上季志切衛冕，卻早早被利物浦拋離，「鬥都冇得鬥」。今季開季前大手增兵，惟暫時戰績未復舊觀。 早前續約的主帥哥迪奧拿，在今晚英超主場對般尼前的記者會，被問及會否增兵。他直言已有一手好牌，冬季轉會窗不會有新將加盟。夏天開始的傳聞中那人，只能繼續等。

曼城季前主要收購3將，尼敦阿基（Nathan AKE）、魯賓戴亞斯（RUBEN DIAS）及費倫托利斯（Ferran TORRES），合共轉會費逾1.2億鎊，為陣容換血的意識濃厚。球隊在歐聯提前出線，但聯賽開季戰績平平，8場僅得3勝3和2負，較大部分球隊少踢1場而落後榜首的熱刺8分。

哥帥形容現時陣容相當出色，毋須增兵。（Getty Images）

外界關心曼城會否在冬季轉會窗大灑金錢，甚至延續「仲夏夜之夢」，羅致巴塞隆拿主力美斯。不過，哥帥形容手上已有一支「爭奪任何錦標的傑出球隊」，直言1月轉會窗不會羅致球員。

美斯最終會否披上曼城球衣，來夏才有答案。（Getty Images）

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曼城要革新陣容，今季在後防著手，下一步必定是前線。阿古路與加比爾捷西斯季初輪流受傷，後者進步幅度始終未如預期，兩者相加令曼城本季入球數字偏低。球隊上仗對熱刺空有形勢，但欠威脅而負0：2，之前5仗聯賽，每仗入1球。雖然今仗預料可以夫添，但阿古路狀態仍未十足，而且身心俱疲。

阿古路（左）出場前已知悉馬勒當拿離世，強忍身心傷痛，落場作戰十多分鐘。（路透社）

周中歐聯分組賽作客奧林比亞高斯時，他下半場後段上陣，為1個月來首次上陣。哥帥透露賽前收到阿根廷球王馬勒當拿逝世的消息，阿古路當時看來還好，但難免受到影響，「這情况太難受，尤其馬勒當拿是他兒子的外公」。阿古路曾與馬勒當拿最年幼女兒芝安蓮娜（Gianinna）結婚，並育有一子，婚姻維持4年後告終。

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