悼念馬勒當拿︱別了迪亞高！阿根廷哭別曾讓他們狂歡過的足球之神

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一代球王馬勒當拿（Diego Maradona），即使他無論他球員生涯到人生均深受毒品、女人和私人子弄得一團糟而高開低走，他的而且確曾以教人拍案叫絕的精湛球技令你快樂過。

聲色犬馬酒色財氣放縱大半生，60歲走完人生路已算「笑喪」，可是來到告別的這一天，整個阿根廷仍為他哭了。

165厘米高的左撇子，矮小精悍的「單蹄馬」，憑非凡球技輕易征服足球世界。他以一敵眾的盤扭能力，猶如加入導航定位的卓越傳球視野，百步穿揚的死球絕技，種種神技如今只能從模糊的網上片段回味。

忘不了的，年月也不會蠶蝕。那份獨力帶領球隊以弱勝強的氣魄，由阿根廷到拿玻里，也是一樣強大。他就是唯一，永恆最強的10號。再見了，迪亞高。

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【市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）

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靈柩上蓋上一件又一件10號球衣，可是你不會再知覺得到。

被群眾簇擁包圍一生，是幸運也是不幸，英雄做時勢又好，時勢做英雄也罷，一切榮辱得失，已經不再重要，終可遠離煩囂，在布宜諾斯艾利斯的林蔭樹下長眠，享受寧靜的日子。

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【馬勒當拿長眠之所】（按圖放大）

【永恆的10號——馬勒當拿】（按圖放大）

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【馬勒當拿1986世界盃一戰成名】（按圖重溫）

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