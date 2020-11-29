馬勒當拿逝世｜鐵面名帥也難忍悲痛　「我們從敵人變成挈友」

一代球王馬勒當拿離世，事隔數天，悲痛猶在。 各國聯賽賽前都設悼念儀式，今輪英超愛華頓對列斯聯，向來冷靜機智見慣風浪的愛華頓主帥安察洛堤，默哀之時也禁不住眼泛淚光，神情哀傷。

安察洛堤作為意國一代名將，也是球壇名帥，一向沒有高普的大情大性，失意之時也不在人前落淚。

然而今輪英超在主場面對列斯聯，賽前眾將於中圈悼念馬勒當拿，眾人鼓掌之際，一身素色大衣的安帥愁眉緊鎖、抿起嘴唇，雙目一轉已是滿眼通紅、難忍淚光，這一幕令球迷無不揪心。

由對手變好友

安察洛堤較馬勒當拿年長一年，他們人生的交匯點，在於曾同期於意甲發熱發亮。80年代中至90年代初，馬勒當拿在拿玻里地位如神，安察洛堤當年則先後成為羅馬和AC米蘭的中場悍將，兩人在場上是對手，安察洛堤回憶自己為了阻止馬勒當拿以神級腳法長驅直進，經常硬淨地攔截對方，毫不手軟。

「馬勒當拿是我遇過最強的對手，那時候要制止他進攻實在很難，但他從不會因為遭到攔截而不滿，也不會投訴。」安察洛堤日前在賽前記招上，娓娓講述與馬勒當拿交手的經驗：「他曾是我的對手，但之後我們成了好朋友。」

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安察洛堤（中）與馬勒當拿（左）在80至90年代初曾一同於意甲落班，經常交手，最終兩人化敵為友。（Getty Images）

馬勒當拿於1991年離開拿玻里、轉到西甲西維爾落班，安察洛堤也在1992年結束球員生涯，兩人雙雙掛靴後，曾在一些活動上重聚，「跟他相處的時間總是十分愉快。」安帥在2018/19球季曾執教拿玻里，更加深切地體認到馬勒當拿在球會的地位如何超然。

然而昔日的好對手、好朋友已在60歲之時仙遊，他也只能無奈地說一句：「人生就是如此，我會好好保留與他之間的美好回憶。」

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