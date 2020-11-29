【足球】馬爾他聯賽比賽途中停電　球證棄賽需擇日續戰

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「十二碼一係入，一係唔入」，原本真的有「唔知入唔入」的情況。馬爾他日前多處停電，多場球賽都受到影響。其中甲組聯賽的馬沙FC（Marsa FC）對聖安德魯斯（Saint. Andrews），更撞正射十二碼時發生。

馬沙FC於馬爾他甲組排於前列，今戰對中遊球隊聖安德魯斯，62分鐘時已經有兩球領先優勢，當時正準備射十二碼，爭取擴大領先優勢，將比賽「放入雪櫃」。

不過，正當馬沙球員起腳射十二碼之際，電視直播畫面突然變黑！因為聖安德魯斯門將捉到路，已飛身撲向皮球，但畫面突然一片黑色，成為了世紀懸案。

馬沙FC球員射十二碼，對手門將似乎有機會撲到。（網上圖片）

由於馬爾他多處受停地影響，其中一場馬爾他超聯賽事要等足足一個小時才可以續戰，但馬沙對聖安德魯斯一戰的球證就宣布放棄繼續比賽。據了解，比賽會依例擇日續戰，於62分鐘重新開始，意味十二碼有可能需要重射。

突然畫面變黑，十二碼是否射入無人得知。（網上圖片）

受停電影響，馬沙FC現時於聯賽少打一場排第2，落後榜首彭保克（Pembroke）3分，但得失球領先對手，馬沙FC將會希望盡快完成比賽。

即睇馬爾他甲組聯賽射十二碼停電一刻：

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