西甲｜美斯領軍大勝　建功展紐維爾舊生球衣　感動致敬馬勒當拿

西甲勁旅巴塞隆拿在魯營球場鬥奧沙辛拿，由巴夫韋迪﹑基沙文﹑古天奴及美斯各建一功，輕取對手4球主場報捷。為巴塞攻入「埋齋」一球的美斯，建功後除下球衣，展露母會紐維爾舊生的10號球衣，將入球獻給天上的馬勒當拿。

巴塞隆拿今季表現反覆，至今只能穩佔聯賽中游，今仗主場鬥奧沙辛拿，隊長美斯如常正選披甲，配合巴夫韋迪及基沙文攻堅。

馬勒當拿當年曾經效力過巴塞隆拿，球王日前猝逝，巴塞在今仗開賽前在中圈放上一件10號球衣，特意向球王致敬。巴塞箭頭巴夫韋迪在門前一次混戰中，把握機會先開紀錄，及後在上半場末段再擴大紀錄，基沙文禁區外第一時間勁射轟入世界波，巴塞帶兩球領先優勢返回更衣室。

換邊後，巴塞以3人之力撕破奧沙辛拿後防，古天奴策動攻勢傳給巴夫韋迪後再入楔，基沙文接應再助攻古天奴，57分鐘門前輕鬆射成3：0。奧沙辛拿有機會「破蛋」惜欠運，後備入替的羅拔圖托利斯射中門柱彈出。

巴塞隊長美斯在下半場中段一次個人表演，禁區頂擺脫兩名對方守衛後勁射破網，對方門將靴里拉鞭長莫及，73分鐘為巴塞「埋齋」，最終4球輕取奧沙辛拿，取得今季聯賽第4場勝仗，以14分升上聯賽第7位。

美斯建功後，為悼念阿根廷「大師兄」馬勒當拿，入球慶祝時脫去球衣，展露事先穿在球衣下的母會紐維爾舊生的10號球衣，與當年馬勒當拿效力時的相同，兩手指向天上，向天上的球王作最後致敬。美斯賽後在社交網站發文，上載一張與馬勒當拿同披紐維爾舊生的球衣，展示相同姿勢的相片，並配上「再見，迪亞高」。

美斯除了入球慶祝向馬勒當拿致敬外，今仗疑似向前輩學習，差點使出「上帝之手」建功。巴塞今仗首個入球，巴夫韋迪在門前連番施射亦未能清脆入網，靴里拉兩度觸碰皮球，卻未能阻止皮球進入白界線。皮球省中靴里拉後彈高，門前的美斯跳起並伸出左手，卻未有重演馬勒當拿當年的經典入球。