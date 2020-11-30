【英超】師徒對決未分高下　倫敦打吡互交白卷　熱刺重登榜首

英超第10輪重頭大戰，摩連奴與林柏特的「師徒對決」，車路士主場硬撼熱刺，力爭登上聯賽榜首。車路士的迪姆華拿曾經將皮球送入網內，惜越位在先「食詐糊」，最終兩軍全場互交白卷，「藍軍」門將艾度亞文迪再保清白之身。 熱刺和波後再度進佔「一哥」位置，摩連奴賽後即為球隊的爭標形勢降溫，否認球隊是爭標分子，並重用一個似曾相識的比喻。

熱刺在國際賽期後迎來「地獄賽程」，7輪聯賽先後鬥曼城﹑車路士及利物浦等勁旅，上周擊敗「藍月亮」注入一枝強心針，今輪作客史丹福橋鬥車路士。今場大戰有多重意義，既是「倫敦打吡」，又是摩連奴與林柏特的「師徒對決」，同時是榜首大戰。

摩連奴再度倒戈造訪史丹福橋。（路透社）

艾達韋列特上仗傷出，摩連奴沒有派出慣常替補的達雲臣山齊士，而是新加盟的祖朗頓（Joe Rodon）夥拍艾歷迪亞扼守中路。兩軍在開賽早段已有「入肉」的攻勢，先有熱刺的反擊，貝雲積殺入禁區內起腳高出，及後車路士的迪姆華拿接應美臣蒙特直線，一控一射擦遠柱入網，可惜華拿稍稍突出半個身位，越位在先入球無效。

迪姆華拿上半場熨射破網，惜越位在先「食詐糊」。（路透社）

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

兩軍遲遲未能攻破對方大門，先後換入不同的進攻球員，希望改變戰局，「藍軍」的普列錫﹑夏維斯及基奧特先後入替，可惜仍然未能打破僵局。兩軍在下半場補時階段各有一次後防失誤，先有熱刺的祖朗頓頭槌回傳乏力，差點鑄成大錯，被基奧特「捉路」一射卻被洛里斯沒收。車路士的蘇馬同樣「回敬」一球誤傳，盧施素處理卻模稜兩可，將皮球送落「無人地帶」，最終兩軍全場互無紀錄，握手言和。

熱刺中堅祖朗頓首度正選上陣，面對華拿等人今仗相當忙碌。（路透社）

車路士鋼門艾度亞文迪加盟後，後防愈來愈穩健，今仗再一次完封對手，至今10次代表車路士披甲，其中8場沒有失球。

車路士未能在主場全取3分，錯過登上榜首的機會，以19分暫居第3位；熱刺則以21分及較佳得失球差壓過利物浦，重登「一哥」位置。

艾度亞文迪再保清白之身，聯賽第5次完封對手。（路透社）

熱刺「地獄賽程」首兩仗，取得一勝一和並力保榜首位置，「摩二季」向來成功，難道如今摩帥有望為熱刺帶來英超錦標？摩連奴賽後立即否認，為球隊爭標降溫外，並重現當年的「小馬論」：「我們並不在競爭之列，我們只是一匹『小馬』，無力與一眾強隊競爭。」

摩連奴的「小馬論」，早在6年前曾經出現，當年仍然是車路士主帥的他，以一匹正在飲奶及學跳的小馬比喻當時的車路士，表示未能與阿仙奴及曼城競逐當年的錦標，車路士當年以季軍完成聯賽。

摩連奴賽後為球隊減壓，指球隊並非爭標分子。（路透社）

摩連奴賽後在社交網站發文，表示「一個射門﹑一個撲救，一分」，滿意麾下的表現，形容即使發揮不俗取得1分，但球隊仍然因為未能獲勝而不滿，這就是「熱刺精神」。

摩連奴近期爆笑IG Post：