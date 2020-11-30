港足．一周焦點4｜為何不悼念馬勒當拿？疫情再爆今周港超難舉行

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2020年11月第4周焦點： ．球王馬勒當拿離世 港超暫無悼念儀式 ．港超戰畢第二輪 第三輪或難舉行 ．女子聯賽開鑼 賀允彤續於蘇格蘭聯賽正選

1. 球王馬勒當拿離世 港超為何無悼念儀式？

上周四凌晨（26日）傳來阿根廷一代球王馬勒當拿猝逝的消息，全球足壇包括各地球會、球星、足總均致哀。國際足協（FIFA）在11月27日亦在官方網站上公告：「今天，我們已要求211個屬會，轉達所有競賽組織，在本周末每場足球賽前、或是任何最近期的場合，作1分鐘默哀，以悼念其中一位最偉大的足球員。」

【阿根廷市民向馬勒當拿最後致敬】（按圖放大）

+ 52 + 52 + 52

不過在剛過去周末的4場港超賽事均未設默哀儀式，8支參賽球隊中僅愉園戴上紀念用的黑紗。到底為何沒有相關儀式？我們向表明曾經希望可設默哀環節、卻未能成事的愉園查詢，會方稱，足總向他們表示此事「與香港足球沒有直接關係」；而足總方面則指，愉園在比賽當日才提出默哀，「所以足總趕不及問主隊以及其他現場協調工作，但已容許他們戴黑紗。」

雖然FIFA早在11月27日已作呼籲屬會在豁下賽事默哀，除了歐洲各大聯賽，鄰近的台灣企業甲組聯賽、正在卡塔爾舉行的亞冠盃等亦有響應。但香港足總稱：「今天（30日）才正式收到FIFA的信件，指屬會近日可進行默哀活動」，並表示若其後再有球會提出有關要求，會歡迎、也會再研究。

世界各地賽事的默哀儀式：

+ 3 + 3 + 3

2. 港超戰畢第二輪 東方成唯一全勝

港超聯剛踢畢第二輪，最矚目的是理文主場對東方龍獅，東方以強橫的鋒力成功以3：2笑到最後，理文則前線把握力較令人失望。東方憑這場勝仗，成為兩輪聯賽過後唯一全勝球隊，實力上自然獲看好成為爭標熱門，不過到底第三循環聯賽會以什麼方式舉行、又會否「帶分」，仍可能影響形勢。

令人驚喜的是，愉園從上季尾0：3負予傑志、到今輪聯賽在不落下風之下，1：1賽和這支強敵，足證上季出戰復賽練兵是正確決定。不過，隨着第四波疫情爆發，港府再一次收緊社交距離措施，港超聯會否再度閉門、甚至能否舉行，足總暫時未有明確答案。據悉今周末的港超聯順利舉行的機會不大，惟一切仍有待落實。

港超聯第二輪戰果：

+ 2 + 2 + 2

3. 女子聯賽開鑼 外流女將續獲正選

剛過去的周末，賽馬會女子足球聯賽亦正式開季，甲組及乙組合共上演7場賽事，傳統勁旅公民對車路士足球學校（香港）以4球大勝、愉園亦以3：1擊敗港會；獲不少香港代表加盟的沙田，亦以3：0擊敗大埔。

本輪女子聯賽戰果（只列部份）：

+ 4 + 4 + 4

女足踢畢今輪後，能否在限聚令下續戰又是疑問。另一方面，早前外流至蘇格蘭女子乙組聯賽球隊昆士柏的港將賀允同，昨日（29日）連續第二場為球隊正選上陣，繼首周作客斯特寧大學以3：3逼和對手後，昨日對聖莊士東再度擔正，惟最終以0：3敗陣。

賀允同受訪時指，球隊初段表現不錯，但自己失誤下讓對手有個單刀機會，打亂了球隊節奏，終再失兩球，自覺表現不佳；而球隊之後的入球機會也未能把握，最終未能扳回比數，實在可惜。

賀允彤為昆士柏FC上陣：