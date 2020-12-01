【英超】韋斯咸上﹑下半場極速建功挫維拉　3連勝升上第5位

英超第10輪最後一戰，開季狀態大勇的阿士東維拉作客韋斯咸，即使隊長基亞利殊有進賬，仍然無法阻止球隊取得近5仗的第4場敗仗，結果1：2不敵韋斯咸。 曾經在利物浦身上連中三元的維拉箭頭奧尼屈堅斯，今仗經歷「最黑暗的下半場」，12碼宴客後，末段入球再被VAR吹走。

阿士東維拉開季「係威係勢」，曾經創下4連勝並先後擊敗利物浦及李斯特城，表現令人眼前一亮，該支「黑馬」如今狀態稍稍回落，近4場聯賽中3度落敗，今仗面對近態不俗的韋斯咸，兩連勝的「鎚仔幫」在主場迎戰維拉。

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

開賽僅110秒，韋斯咸已憑一個角球先拔頭籌，查洛保雲開出角球，「鎚仔幫」的中堅奧邦拿力壓泰基特跳頂頭槌破網，火速打開紀錄。落後一球的維拉隨即反撲，維拉中場缺少巴克利下，隊長基亞利殊只好「自己搵食」，上半場中段引球推進至禁區頂勁射省中奧邦拿稍稍改變方向破網，25分鐘為維拉追成1：1平手，亦是「維拉柏豪」今季第11個直接參與的入球。

韋斯咸中堅奧邦拿力壓對手跳頂破網，僅110秒開紀錄。（路透社）

兩軍在換邊後從頭開始，韋斯咸主帥莫耶斯果斷地半場連換兩人，換入新兵賓華馬及賀馬增強攻勢，下半場開賽不足半分鐘便證明莫耶斯的決定正確。賓華馬左路傳中，查洛保雲一頂破網再取領先。劇情與上半場相若，維拉努力爭取再度扳平，韋斯咸防線集體「走甩」查斯古特，該名維拉翼鋒入楔門前近射，惜起腳「食唔應」被韋斯咸門將法比安斯基撲出。

查洛保雲今仗一傳一射，成為韋斯咸的贏波功臣。（路透社）

維拉攻勢多，具威脅埋門同樣多，韋斯咸隊長迪格蘭賴斯回防時犯下天條，禁區內拉跌查斯古特博得12碼，由尖刀奧尼屈堅斯擔任劊子手，惜一射中門楣彈出宴客。屈堅斯的「黑氣」未止，戰至補時階段，搶點成功將皮球送入網內，以為可以將功補過之際，「射手剋星」VAR出動，屈堅斯被指越位在先，從VAR鏡頭顯示屈堅斯入楔時前臂越位，最終被VAR推翻入球，未能助維拉追成平手。

屈堅斯的前臂越位，維拉由1分變0分，基亞利殊的怒氣在社交網站上發放，稱VAR早應被廢除，「對VAR的看法我曾經分享過，至今判決依然令人費解，破壞賽事的公正性。」

奧尼屈堅斯12碼宴客，建功又被VAR吹走，該名射手射到懷疑人生。（路透社）

韋斯咸驚險地力保勝局，以2：1擊敗維拉，聯賽3連勝，暫以17分升上第5位；阿士東維拉近5輪吞下第4敗，如今已跌至第10位。

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：