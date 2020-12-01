英足總盃｜熱刺第3圈喜逢8級球隊　3場英超對決利物浦阿仙奴有份

英格蘭足總盃第3圈賽事凌晨抽籤，為利物浦領隊高普添煩添亂。32場捉隊對決，抽出3場英超球隊交鋒。「紅軍」今季英超大敗於阿士東維拉腳下，將要再次作客爭取出線。 至於位處榜首的熱刺抽到上上籤，雖然作客，但對手是第8級球隊。

20支英超球隊及24支英冠球隊，連同下級組別共20支球隊抽籤，結果6支英超隊狹路相逢。利物浦在本季首循環作客維拉慘敗2：7，將於足總盃再次作客，希望復仇。不過，對於傷兵滿營的紅軍，捱完快車期後尚要多踢一場「英超」，如何看待，值得留意。另外兩場英超對碰，近况頗差的衛冕球隊阿仙奴將在主場迎戰紐卡素，狼隊則會主場鬥水晶宮。

高普或要嘆一句「Why always me」。（Getty Images）

默郡第8級球隊 連贏7場

「BIG 6」球隊之中，以熱刺籤運最佳。他們作客「辛組仔」馬連（Marine），該支非聯賽球隊現處北部超聯屬下西北部甲組，在各級聯賽中的第8級。他們從外圍賽首圈前的初賽開始，連贏7場，包括在正賽第1圈憑互射12碼淘汰英乙高車士打，繼而在第2圈加時最後一刻絕殺一支第6級球隊，成為歷來第2支亮相第3圈的8級球隊。

馬連（Getty Images）

馬連風情畫（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

馬連位處默西塞德郡哥士比（Crosby），與利物浦及愛華頓相當接近，主場容量不足3200人，且大部分是企位。領隊楊格（Neil Young）在主場受訪，主持人說「當日你會在那邊的座位指揮，摩連奴就在旁邊」，他難掩興奮：「實在難以置信，我們贏了7場才到這裏，對於球員、社區人士和球迷，這是相當好的回報。」

摩連奴在頻密賽程中遇上低組別對手，總算一則喜訊。（Getty Images）

曼市雙雄遇英冠隊 車路士遇「蝦頭」

上屆亞軍車路士籤運亦不俗，主場對戰英乙摩甘比，該隊會徽為一隻蝦。曼市雙雄都在主場出戰，但對手均為英冠球隊，其中曼聯主場面對去季降班，但實力無減的屈福特。曼城則面對伯明翰。踏入12月，各英超球隊盤算如何應付聖誕及新年快車，尚要應付7輪聯賽，才會輪到來年1月8日至11日上演足總盃第3圈。

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：