【新冠肺炎】二人限聚令體育場所照開　踢波打波可以點？

因應香港近日爆發第四波新冠肺炎疫情，政府宣布周三（2日）開始，將「限聚令」重新收緊至二人為限。 但與之前幾波疫情不同，政府今次對於體育運動的限制較少。

根據政府今日發出的「餐飲業務及表列處所最新措施概覽」，在「體育處所」內需要戴口罩，但飲食時、淋浴時及在戶外運動時均可獲豁免。

政府重推二人限聚令 體育場所續開放惟有一個條件

限聚令收緊 落街跟隊變二人籃球 小組訓練大把選擇！

二人限聚令下，體育場所可以照開。（資料圖片）

在體育處所進行的隊際運動比賽，亦可免受二人限聚令規限，列明「除進行隊際運動外，每個小組不得超過二人」，亦要求「小組之間有足夠距離及有效分隔」；另外列明「進行隊際運動時，每個場地/球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則」，意味人數往往較比賽多的訓練環節，或會大大受限。

同時，體育場所的觀眾席必須關閉，意味即使可辦比賽也要閉門進行。

健身室及體育處所可繼續開放，唯需遵從限聚令、做運動亦要戴口罩。（資料圖片）

至於健身中心方面，在室內運動時需戴上口罩，每一健身站、器材或器械不得多於兩人，連教練在內，每一訓練小組或課堂亦不得多於兩人。體育處所及健身中心的淋浴設施若不是獨立淋浴間，需在「開一個、關一個」的情況下開放。

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