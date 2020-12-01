【新冠肺炎】體院再「封院」2周　運動員今晚10時前決定去或留

本港新冠肺炎疫情持續，政府今晚（1日）午夜起收緊限聚令至2人，多個場所將被關閉，為期兩個至本月15日。3月起先後兩度「封院」的香港體育學院，今日亦宣布將第三度封閉。

新冠肺炎第4波疫情爆發，近日有確診者到訪的香港體育學院，今日亦宣布收緊防疫措施。體院表示為保障運動員及員工健康，今日（1日）晚上10時起至12月16日，入住體院宿舍的全職運動員和教練可以繼續進行訓練，但在該段期間將不能離開體院。

體院宣布繼3月25日及7月29日後第三度「封院」。（資料圖片）

體育學院內亦把不少健身器材搬至室外，減低室內聚集機會。（楊文蔚Instagram）

聲明再提及「選擇在這期間不入住體院宿舍的運動員需要在12月1日晚上10時前離開體院，期間不能進入體院」，因此運動員需在今晚前決定去或留。

運動員以外，體院各部門將亦採取特別工作安排，部分員工可在家工作，直至另行通知；餐廳也會只限運動員及教練團隊使用。

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