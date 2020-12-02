【歐聯】皇馬遭薩克達雙殺跌落第3　死亡B組大混戰形成有趣食物鏈

歐聯死亡之組原來是B組，踢完5輪後，4隊都有可能出線，非常緊湊！ 榜尾的國際米蘭當地時間昨晚（12月1日）作客以3：2擊敗榜首慕遜加柏，保留晉級希望；另一場皇家馬德里就作客以0：2不敵薩克達，兩隊同得7分。

【暫時已經有8支球隊提早晉級16強！】

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在過去5輪比賽，歐聯B組形成一條有趣的食物鏈，情況有點像鬥獸棋，慕遜加柏剋薩克達（慕遜加柏主勝4：0、客勝6：0），薩克達剋皇馬（薩克達主勝2：0、客勝3：2），皇馬剋國米（皇馬主勝3：2、客勝2：0），國米不怕慕遜加柏（國米主和2：2、客勝3：2）。

經過5輪比賽後，慕遜加柏以8分排小組榜首，薩克達及皇馬以7分緊隨其後，國米則以5分包尾。除國米之外，其他球隊都有可能最終上榜首；除慕遜加柏外，其他球隊都有機會跌到榜尾。

【周二晚8場歐聯賽果及積分榜】

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在最後一輪比賽，國際米蘭主場對薩克達，皇馬主場對慕遜加柏。究竟4隊有什麼出線條件？

慕遜加柏出線條件：榜首慕遜加柏有8分，形勢最好，最後一輪作客皇馬保持不敗，便肯定晉級。就算他們不敵皇馬，只要國米對薩克達不分勝負，都能夠出線。

薩克達出線條件：薩克達現憑較佳對賽成績力壓皇馬，以7分排小組次席。薩克達掌握出線的主導權，只要他們在最後一輪擊敗國米，便肯定晉級。如果和波的話，就視乎皇馬對慕遜加柏的賽果；如果皇馬贏不到，薩克達都能晉級。

皇馬出線條件：皇馬以7分排小組第3名，但仍掌握出線主導權，只要他們在最後一輪擊敗慕遜加柏，就肯定晉級。如果皇馬賽和慕遜加柏的話，就要寄望國米贏波，才能出線。

國米出線條件：國米僅以5分包尾，形勢最被動，最後一輪對薩克達必須贏波，同時皇馬對慕遜加柏一定要分出勝負。