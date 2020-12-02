【歐聯】利物浦靠小將發威提早晉級　阿積士門將奧拿拿派膠好肉酸

阿積士門將奧拿拿犯下大錯，誤判尼高威廉斯的傳中落點，出迎撲空氣，被居迪斯鍾斯輕鬆破門，利物浦得以主場以1：0勝出，以12分提早獲得小組首名晉級。這邊廂奧拿拿派膠，那邊廂代替艾利臣比加把關的利身浦門將基利靴表現驚喜，屢救險球，助球隊保住勝局。

【暫時已經有8支球隊提早晉級16強！】

+ 2 + 2 + 2

當地時間昨晚（12月1日）的歐聯D組，利物浦主場對阿積士，主隊有首席門將艾利臣腿筋受傷，要改由基利靴擔正。據報艾利臣將會錯過下場對狼隊的英超。

利物浦陣容不整下，這場與阿積士互有攻守，中場居迪斯鍾斯初段已經有兩次具威脅的埋門，分別被奧拿拿救到及中柱而出。阿積士的馬沙拉奧其後還以顏色，轟出一記精彩遠射，但被基利靴神勇地單手撲出，半場互無紀錄。

【居迪斯鍾斯遠射中柱片段】

今場利物浦有15次埋門，其中4次中目標，阿積士其實不差，亦有4次中目標射門，控球方面客隊更以55%佔先。不過，一次門將的失誤，就成為今場勝負的分野。在58分鐘，利物浦右閘尼高威廉斯左腳傳中，皮球彎向遠柱，阿積士門將奧拿拿出迎，但判斷失誤，截不到這球傳中。居迪斯鍾斯遠柱入楔，一射入網，為利物浦先開紀錄。

【居迪斯鍾斯把握奧拿拿犯錯逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

【居迪斯鍾斯把握奧拿拿犯錯射入片段】

完場前，阿積士差點追平，安東尼馬菲奧斯右路傳中，老將亨特拉爾近門頭槌一頂，幸基利靴反應快救出，為利物浦保住勝局，最終他們以1：0取勝，5戰得12分，提早鎖定小組首名晉級。

【基利靴救出亨特拉爾的攻門片段】

奧拿拿雖然今場亦有不少精彩撲救，但門將就是一個那麼殘酷的位置，一次失誤足以致命，他賽後坦白認錯，他說：「我還能講什麼？我犯了一個錯，是我的責任。我沒有什麼好說。我們今場和不到或者贏不到，全因為我，所以我承擔起責任。」

奧拿拿賽後承擔責任，自認他的失誤令球隊失分。（美聯社）

兩邊門將，天堂與地獄，利物浦的22歲愛爾蘭球員基利靴初登歐聯大場面，保住清白之身，獲得好評。隊長佐敦軒達臣說：「我覺得這是優異的表現，他作出兩三個頂級的撲救。我覺得他難以置信，非常出色，我們在訓練時都見過他的實力。」

尼高威廉斯及居迪斯鍾斯同樣19歲，兩人合力製造了奠勝的入球。（美聯社）

除了基利靴，19歲的尼高威廉斯及居迪斯鍾斯合作炮製了全場唯一入球，亦獲得領隊高普盛讚。高普說：「基利靴是個超級門將，踢出頂級表現。尼高是個獨特的故事，現在他終於在英超及歐聯上陣，這並不容易的。」

【利物浦3名副選小將做功臣】

【周二晚8場歐聯賽果及積分榜】