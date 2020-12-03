【歐聯】尼馬梅開二度　曼聯主場不敵PSG　3隊同得9分爭出線

歐聯H組曼聯主場大戰巴黎聖日耳門，紅魔鬼力爭提早一輪躋身淘汰賽，可惜如意算盤打不響。 作客的PSG由尼馬梅開二度及馬昆奴斯的入球，加上曼聯下半場中段十人應戰，結果以1：3不敵巴黎聖日耳門，能否出線，還要看最後一輪鬥萊比錫的生死戰。

曼聯與巴黎聖日耳門近兩季在歐聯「對慣對熟」，今季再度在分組賽碰頭，首循環作客贏波的曼聯，今仗返回奧脫福再鬥PSG，希望取得16強的入場券。

上仗後備入替建奇功的卡雲尼，今仗正選披甲倒戈鬥舊東家，配合拉舒福特及馬迪爾攻堅；巴黎聖日耳門兩大主力尼馬及麥巴比當然悉數上陣，兩員前曼聯兵迪馬利亞及靴里拉只列後備，前者未有落場，後者65分鐘上陣。

卡雲尼離開巴黎聖日耳門後首度倒戈。（路透社）

曼聯今季在主場戰績一般，早前曾經錄得4場不勝紀錄，在歐聯賽場較為穩定，先後大破RB萊比錫及巴沙克舒希，今仗卻在早段已經要踢逆境波，麥巴比禁區外起腳省中人，皮球落在尼馬前方，這個巴西國腳窄角度抽射先開紀錄，曼聯在6分鐘已落後一球。

紅魔鬼在中段靠點運氣追成平手，拉舒福特接應雲比沙卡回後撞射，省中PSG守衛改變方向入網，兩軍半場打成1：1返回更衣室。

尼馬今仗領軍梅開二度，助球隊作客成功復仇擊敗曼聯。（路透社）

曼聯換邊後氣勢不俗，多次具威脅攻勢，可惜馬迪爾面對龍門近射高出，卡雲尼巧妙笠射中楣彈出，悉數無功而還。紅魔鬼反超前不果，巴黎聖日耳門一次角球攻勢引發門前一輪混戰，馬昆奴斯門前快腳一射破網，69分鐘PSG再度領先。

曼聯防守中場費特落腳飛鏟安達靴里拉，球證吹罰並出示今仗第2面的黃牌，費特兩黃一紅被逐。失守及踢少一人的連環打擊下，曼聯及後強攻依然未能收復失地，更被尼馬在完場前再建一功，奠定3：1的勝局。

馬昆奴斯混戰間攻入PSG第2球，再度為球隊取得領先。（路透社）

關乎出線形勢，兩軍今仗踢得特別落力，落腳攔截同樣兇狠，使今仗的火藥味甚濃。早在上半場中段，費特以頭槌撞向柏利迪斯（Leandro Paredes），即時引起兩軍球員的爭執，並由費特的同鄉尼馬出手做「和事佬」，而來自意大利的球證翻查VAR後，同樣對費特網開一面，僅出示一面黃牌。

不過，該名曼聯中場及後仍難逃被逐的命運，下半場粗野攔截踢跌靴里拉，拿下今仗第2面黃牌被逐。

費特一記粗野攔截，拿下今仗第2面黃牌。（路透社）

Fred was only given a yellow for this. For sure, the VAR rewards Manchester United with whatever they want 😑pic.twitter.com/EMIUrgCnLx — Saliba🔴. (@SalibaEra_) December 2, 2020

尼馬與麥湯米尼的對決同樣充滿火藥味，麥湯米尼先清脆地鏟走尼馬的腳下球，當這名曼聯中場站起身後退時，雙腿跨過尼馬並踩中他的左腳，尼馬慘變「裙下之臣」。該名巴西球星當然不滿，二人在完半場時發生口角，並再向球證「篤背脊」。

“It’s unintentional for me, just watch...”



Then silence as Robbie watches McTominay look exactly where Neymar is before standing on his ankle. 😂🤣 I hate Neymar but that definitely wasn’t unintentional. pic.twitter.com/0MM9HSC4Jq — Biggies Malls 2.0 (@Biggies_MaIIs) December 2, 2020

5輪過後，H組形勢甚為混亂，曼聯﹑巴黎聖日耳門及RB萊比錫同得9分，換言之最後一輪分組賽將會是生死戰，PSG將鬥篤定出局的巴沙克舒希，曼聯則作客惡鬥萊比錫，假若紅魔鬼稍有差池，或再度轉戰歐霸。

周三晚歐聯戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：