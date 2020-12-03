【新冠肺炎】足總公布周末足總盃改期　最快待政府回覆後三日復賽

上季港超聯自9月19日重啟，至今75日，新一季賽事卻又因疫情煞停，已是今年第三次。足總今日（3日）晚上公布，本周末共4場的足總盃將延期。

在第四波疫情下，政府昨日起收緊限聚令至兩人，體育場所雖繼續開放，但隊際運動未獲豁免。康文署昨日再度封閉球場，加上賽馬會香港足球總會足球訓練中心亦關閉，據了解，部份港超球隊已暫停操練至另行通知。

【限聚令】港超聯或回歸隔離泡泡 二人限聚令下體育賽事取消

得到8間港超球會同意，足總正向政府申請豁免，讓球隊再進入「隔離泡泡」，於指定場地閉門訓練及比賽。足總今日召開董事局會議，主席貝鈞奇稱至今仍未收到回覆，尚待民政局及衞生署「拍板」。他透露足總暫計劃沿用現有球場比賽，並爭取讓球隊在慣用場地練習，「並未考慮要求全部球隊在將軍澳足球中心操練」。

據悉，港超球會希望在比賽前至少預留兩至三日的訓練時間，貝鈞奇確認消息，指出本周末足總盃賽事舉行的機會微，「已事先告訴球會，讓他們延期的心理準備」。他又謂若賽事閉門上演，董事會已通過花近40萬元直播12月全數比賽；球賽也可改於周中舉行，料賽期不會延誤太多。

6個港超聯球員紀錄了自己的日常生活：

直至晚上，足總再發新聞稿，指跟政府仍在溝通磋商階段，並宣布原定於本周末（12月5日及6日）的足總盃延期舉行。

足總昨日分別向其餘組別聯賽的球會發信，指由昨日起至12月16日期間舉辦的港甲、乙、丙組及女足賽事將延期舉行，相關補賽安排及詳情將再作公布。

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