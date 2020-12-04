【歐霸】阿仙奴大勝賀看台重開　球迷舉標語望奧斯爾回歸

大半年閉門作賽後，英格蘭球迷終於可以再度入場支持愛隊，阿仙奴的酋長球場自今年3月後重新開放看台。球迷回歸，特別醒神，即使只得2000人，兵工廠主場鬥維也納迅速的歐霸B組賽事，結果以4：1輕取對手，創下分組賽5連勝。

在新冠疫情影響下，英超在6月重開以來，只能閉門作賽。英國首相約翰遜上月底宣布，不會延長英格蘭地區的「封城令」，包括體育賽事在內的項目可以再度開放看台。禁令放寬後，英格蘭回復實施防疫三級制，倫敦及利物浦市球隊皆可容納2000人，球迷望穿秋水的一天終於來到，阿仙奴主場迎戰維也納迅速的歐霸賽事，是兵工廠自今年3月以來首度開放看台。

在電視前觀看直播，與親身到入場是兩碼子的事，球迷們終於可以現場睇波，當然乖乖遵守防疫措拖，入場前需要量體溫，球賽進行時需要佩戴口罩，而酋長球場內的大螢幕不時提醒球迷們戴口罩及保持社交距離，所以每名球迷亦相隔數個座位。

歐霸B組4連勝的阿仙奴，早已穩奪出線資格，今仗主場鬥奧地利的維也納迅速，主帥阿迪達派出拿卡錫迪及尼基迪亞攻堅。今仗戴上隊長臂章領軍的拿卡錫迪，開賽10分鐘在禁區外轟出世界波先開紀錄。雷斯尼爾遜及後開出角球，柏保路馬利接應頭槌破網，18分鐘領先至2：0。

兵工廠在完半場前，以一次快速的小組入滲撕破對手防線，尼基迪亞撞射被撲出，衝前再加一頭，44分鐘擴大至3球領先。換邊後，維也納迅速靠日本球員北川航也「破蛋」，兵工廠在66分鐘由伊美路維「埋齋」，結果阿仙奴以4：1輕取維也納迅速，歐霸分組賽取得5連勝的佳績。

看台雖然不如過往般熱鬧，球迷再度入場對球員一定有幫助，阿仙奴今仗11次攻門全數中目標，或多或少與球迷有關。即使僅得2000人入場，阿仙奴主教練阿迪達仍然認為球迷對球隊有正面影響，「相當高興可以再度在球場看到球迷，再一次聽到他們吶喊助威的聲音，是球隊最好的強心針，感激他們今仗入場。」

拿卡錫迪轟出一個金球獻給入場的球迷，他賽後同指球迷助他克服難關，「過去數周相當難捱，但在今仗看到球迷，使我更有推動力，而球迷們為這個入球添上色彩。」

球迷入場除了有助威的聲音，亦有其他的「聲音」，其中一名入場的阿仙奴球迷，在看台上高舉寫上「重用奧斯爾」（Bring Back Mesut）的標語，促請兵工廠為該名德國中場帶回陣中。