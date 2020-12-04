【F1薩基亞站】羅素做替工輕裝上陣　戰友寄予厚望衝擊頒獎台

咸美頓確診新冠肺炎缺陣，牽一髮動全身，最終由威廉士車手兼平治青訓的佐治羅素頂上，至少充當一站平治車手，而該名英國車手在賽前透露輕裝上陣。 羅素不敢「諗太多」，以享受賽事為目標。羅素與其他年青車手私交甚篤，一眾好友則對他寄予厚望，諾里斯及陸克萊更認為他有望站上頒獎台。

平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）早前確診染疫，篤定本周末的薩基亞站缺陣，平治車隊最終沒有揀選兩名後備車手，反而由威廉士車手佐治羅素（George Russell）取代「咸爺」。平治後備車手之一的雲當（Stoffel Vandoorne）早前社交網站發文，直言未能出戰令他傷心，但仍然尊重車隊的決定。

平治給羅素的考牌戰 沒有咸美頓保達斯仍有得震無得瞓

雲當發文坦言對未被平治徵召感失望。（Instagram截圖）

羅素早前穿上平治的T恤，以平治車手身份，與隊友保達斯一同出席薩基亞站前的記者會。該名22歲的英國車手憶述接到平治話事人禾夫（Toto Wolff）的「急Call」時，他同樣在一個「緊急」的狀態，「當時是凌晨兩點，禾夫突然致電我，而我正在洗手間『方便』，而他便告訴我咸美頓染疫，並希望我可以充當『替工』。」

羅素收到「特別任務」後，當然難以入眠，除了是興奮外，還有擔心，事關這個舉動必須得到威廉士的許可，幸好威廉士放行，所以羅素不忘感激車隊。雖然羅素曾經擔任平治試車手兩年，真正落場鬥車卻是另一回事，羅素清楚明白並非坐上平治戰車就有好成績，故此該名一站「替工」決定輕裝上陣。

羅素稱：「過去兩年效力威廉士，突然間改變車隊並非易事，短時間內難以吸收所有新事物，所以我不會給予自己壓力，沒有目標，希望在周五練習盡快上手，在比賽周末享受賽事。」

佐治羅素首度以平治車手身份出席記者會。（Getty Images）

佐治羅素﹑陸克萊﹑諾里斯及艾邦一眾新生代車手，除了「由細鬥到大」外，閒時亦會在網上打機聯誼一下，所以大家感情不錯。羅素如今「升呢」，一眾好友當然替他高興，並指羅素有望衝擊頒獎台。陸克萊說：「對我來講，羅素至少可以上頒獎台，甚至衝擊冠軍。」麥拿侖的諾里斯則更大想頭，「我覺得佢可以排頭位贏冠軍。」

一眾年青車手場上是對手，場外私交甚篤。（資料圖片／Getty Images）

另一平治車手保達斯隔壁的車房短暫易手，換成另一個英國人，他坦言若在今站不敵羅素將十分尷尬，「羅素對平治十分熟悉，大家亦不知道羅素在平治戰車上的戰力，但一旦我在正常賽事中遭他擊敗，的確是個尷尬的處境，但我會盡量避免。」

羅素亦向保達斯「笠高帽」，指對方在過去幾年一直給予咸美頓不少壓力，要在賽場上擊敗他並非易事。

保達斯面對另一英國人的挑戰，坦言若果不敵對方將會頗為尷尬。（Getty Images）

F1車隊積分榜：

+ 4 + 4 + 4

F1最後2站賽程（按圖放大）：