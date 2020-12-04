【歐霸盃】AC米蘭精明眼　挪威神隊出品1入球1助攻反勝晉級

挪威新晉國腳贊斯侯治「一球成名」的童話，正在延續。 凌晨歐霸盃分組賽H組，開季保持上佳狀態的意甲AC米蘭，主場先失兩球下一氣反勝蘇超些路迪4：2，其中反超前一球，來自外圍賽射破「紅黑軍」大門的侯治個人表演，以一敵四再妙射。

AC米蘭開季至今在各項賽事只逢1敗，今戰只要擊敗些路迪便可提前一輪出線淘汰賽。他們開賽15分鐘，已先後被湯洛積（Tom Rogic）及奧辛尼艾度亞迪（Odsonne Edouard）攻破大門，卻在3分鐘內扳平。他們先有查漢奴古（Hakan Calhanoglu）於24分鐘射入罰球，再靠森姆卡斯迪利祖（Samu Castillejo）於26分鐘近門執漏，省中敵衛再彈楣底扳平，半場打和2：2。

查漢奴古的罰球絕技，揭開AC米蘭反勝序幕。（路透社）

下半場開賽5分鐘，贊斯侯治（Jens Hauge）從左路邊線接應迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）傳球，開始推進。他面對些路迪右閘艾哈密特（Hatem Abd Elhamed），選擇切入中路。逼近禁區角之際，他面對謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）從後趕至，前方又有卡林麥基哥（Callum McGregor），左腳一推之後在麥基哥面前右腳一扣，推大位轉線面向底線，從麥基哥與艾哈密特之間穿過。些路迪中堅尼亞比頓（Nir Biton）趨前封位，侯治把握機會右腳一燙，射入遠柱網仔。

不是一招了，而是一球成名。侯治又有精彩入球。（路透社）

侯治入球逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

侯治個人表演一敵四，助球隊反先，更於82分鐘再次扭過敵衛，妙傳巴謙戴亞斯（Brahim Abdelkader Diaz）入楔射門，奠定4：2勝局。AC米蘭賽後以10分排小組第2，提前出線，尚餘一輪之際落後榜首的法甲里爾1分。

歐霸盃周四深夜焦點戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

21歲的侯治在本季冒起，此子出自本季挪超冠軍波杜基林特（Bodø/Glimt）青訓，速度與技術俱備。他在9月底為母會出戰歐霸盃第3圈外圍賽，正正作客AC米蘭並射入精彩一球。雖然未能助「挪超神隊」爆冷，但這一仗吸引AC米蘭的注意，賽後不夠兩星期便出價500萬歐元收歸旗下。他暫時在意甲多為後備，但上陣4仗已經取得1個入球。

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