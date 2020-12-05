【英超Fantasy】北倫敦打吡熱刺格食格　方栢翹：阿仙奴凶多吉少

英超上周出現不少意外賽果，其中，李斯特城不敵富咸，弄至一地眼鏡碎，著名足球評述員方栢翹亦是受害者，皆因他在Fantasy重注華迪，結果損手而回。今周李城作客榜尾的錫菲聯，栢翹依然「唔信邪」，繼續以華迪作重心，希望收復失地。 至於第11周重頭戲北倫敦打吡，他看好熱刺，並謂阿仙奴問題多多，今仗凶多吉少。

今季英超Fantasy全球累計有750多萬人參與，方栢翹表示，這個遊戲改變了球迷的生態，大家可做領隊，自組聯賽鬥牙骹，每每成為朋友間茶餘飯後的熱門話題。而自己亦因公司有Fantasy比賽，玩得份外投入。栢翹笑言，上周「傾家蕩產」購入華迪，惟此子只貢獻一個助攻，雖然運用了「Triple Captain技能」，進賬15分，但與原先估計的落差太大，相信不少玩家也告中伏。今周李城作客錫菲聯，栢翹表示，仍然信任這位射手，冀他能為自己取得高分。

上周方栢翹重注華迪身上，可惜得分不似預期。（英超Fantasy截圖）

華迪上仗對富咸食白果，球隊更輸波收場，今周面對錫菲聯，要踢翻身戰。（Getty Images）

除了鋒線，防線上方栢翹亦揀選了李斯特城的祖斯甸（James Justin），他謂對手錫菲聯今季大走樣，至今只入4球，攻力有限，他相信李城可力保清白之身，3-4-3陣式中，另一後衛是列斯占士（Reece James），林柏特麾下的車路士，今季失球減少（目前只失10球，僅次防守力最好的熱刺），加上列斯占士有一定助攻能力，今仗或有意外收穫。隊長之選，居然是有點冷味的阿巴謙（Tammy Abraham），栢翹解釋，車路士今周大戰比爾沙帶領的列斯聯，預期兩隊將會對攻，入球少不了，阿巴謙有望取得「士哥」。

方栢翹表示，今周將引入狀態大勇的馬列斯，希望靠他爭取高分。（Getty Images）

季初表現飄忽的曼城，近期已有明顯改善，栢翹亦趁機招兵買馬。他原先希望引入心儀的迪布尼（Kevin De Bruyne），但其價錢太貴（£11.7），唯有選擇較平（£8.3）的馬列斯（Riyad Mahrez），曼城上仗大炒般尼5球，此子連中三元，狀態毋容置疑。

孫興慜加哈利卡尼的組合，相信會令兵工廠後防構成極大壓力。（Getty Images）

本周最強戲碼，首推北倫敦打吡熱刺對阿仙奴，方栢翹看好摩連奴帶領的熱刺，球隊防守反擊踢法有效率，孫興慜速度奇高，他相信阿仙奴後防難以招架。事實上，兵工廠近況低沉，主場3連敗後，10戰得13分排14，熱刺則自開鑼戰輸給愛華頓後，已9場不敗並位處榜首，今仗主場出擊，當然被看高一線。提提大家，今周只有9場賽事，早前紐卡素因有多名職球員確診新冠肺炎，全隊須隔離，原定周五深夜對阿士東維拉的比賽延期。

阿仙奴今季表現不滯，射手奧巴美揚只入兩球。（Getty Images）

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