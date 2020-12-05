【英超】熱刺隊長狀態成疑　北倫敦打吡或派後備龍門把關

頻密賽程下，傷兵問題困擾多支英超球隊。尚未成為重災區的熱刺，「十字軍」逐漸逼近。 英超本輪重頭戲「北倫敦打吡」，熱刺將於主場迎戰宿敵阿仙奴。惟從週中開始，陸續傳出球員缺席操練的消息，隊長兼首選門將洛里斯從上星期起抱恙，明晚大戰或由後備門將赫特把關。若然成真，將是這位英格蘭前國腳的熱刺英超地標戰。

周中歐霸盃作客奧地利寧斯被逼和3：3，洛里斯沒有隨隊。專門跟進熱刺消息的記者Alasdair Gold指洛里斯上周已經抱恙，沒有出現在歐霸主場對盧多格德斯的大軍名單。他趕及在上周作客車路士正選上陣，而且交出好表現，力保不失而悶和收場。

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洛里斯在上周英超鬥車路士為熱刺力保不失，但周中歐霸沒有隨隊。（Getty Images）

周中再次缺陣，洛里斯或有機會缺陣北倫敦打吡，故此赫特隨時準備在熱刺的英超地標戰。不過，赫特在周中作客寧斯一仗，表現難言令人滿意，落地較慢而先失一球，第2個失球面對近門勁射，只以手臂擋格，結果彈入網窩。

赫特今季常於歐霸盃賽事為熱刺上陣，惟剛戰對寧斯失掉3球。（路透社）

熱刺自從開鑼戰負愛華頓，往後9戰聯賽不敗，暫以得失球差壓住利物浦，排在榜首。原因之一，是其常規陣容大多「身體健康」，傷兵較主要對手為少。不過，進入地獄賽程，傷兵逐漸出現。前仗擊敗曼城時，中堅艾達韋列特（Toby ALDERWEIRELD）鼠蹊拉傷，尚未復出。周中一戰前，主力如哈利卡尼及利古朗（Sergio REGUILON）均缺席操練，亦未有列陣寧斯一戰中。領隊摩連奴指兩將預料可以在明晚上陣，艾達韋列特則要待到開賽前才有定案。

哈利卡尼今季在熱刺攻擊線上作用非常重要，摩連奴稱他可以上陣鬥阿仙奴。（Getty Images）

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