【英超】莫耶斯率強勢韋斯咸鬥曼聯　誓挫舊東家為自己平反

當曼聯傳奇領隊費格遜退位後，莫耶斯成為首名接班人，惜執教紅魔鬼不足一年便慘吃無情雞。其後經歷數任領隊，才赫然發現「教唔掂」曼聯的不只莫耶斯一人，世界的確欠他一個交代。 莫耶斯帶領的韋斯咸近況大勇，今周主場鬥曼聯，莫耶斯能否一吐烏氣，擊敗紅魔鬼證明自己呢？莫耶斯倒戈前夕，收到費格遜的鼓勵。

費格遜榮休後，如今經歷4任領隊，曼聯至今仍然未能回復當年的輝煌，證明這份工不易做。作為接替「費爵爺」首人的莫耶斯，外界對他的要求特別高，並經常與「費Sir」直接對比，最終不足一年便被解僱。即使雲高爾及摩連奴兩大名帥，執教曼聯時同樣束手無策，落得與莫耶斯相同的下場，「世界欠莫耶斯一個交代」的言論隨之而來。

執教曼聯時的莫耶斯，臉上經常眉頭猛皺。（資料圖片／Getty Images）

曼聯「後費格遜年代」4大主帥戰績（按圖放大）

莫耶斯被曼聯解僱後，先後執教過皇家蘇斯達﹑新特蘭及韋斯咸，這名57歲的領隊去年底再度接掌「鎚仔幫」，今季表現穩步上揚，10月遇上「魔鬼賽程」，先後從曼城及熱刺身上取得分數，近期更創下3連勝，現時已登上聯賽榜第5位。

「鎚仔幫」愈戰愈勇，今輪主場迎戰舊東家曼聯，或許就是「復仇」的大好機會。大戰前夕，莫耶斯透露「費爵爺」早前表揚他近期的戰績，「費格遜一直對我十分友善，不論現時或是執教曼聯的時期。我不時與費爵爺『摸酒杯底』，當我有需要尋求他的意見時，他必定出現協助我。」

莫耶斯與費格遜在場上是對手，但費爵爺十分看重莫耶斯。（資料圖片／Getty Images）

當年在曼聯失敗收場，莫耶斯坦言執教生涯有起有跌，對當年的決定毫不後悔，「我不會試圖為自己平反，畢竟多年的領隊生涯中難免有起跌，執教曼聯並不簡單，但我不會後悔當年的決定。」

曼聯在上輪聯賽，後備入替的卡雲尼立下奇功，成功反勝修咸頓全取3分。莫耶斯稱當年任曼聯主帥時，曾經與卡雲尼的經理人見面，可惜最終亦未能成事，「當年隊中有尹佩斯﹑朗尼及查維亞靴南迪斯等前鋒，球隊沒有空間容納多一名前鋒，所以未能與卡雲尼合作。」

莫耶斯領韋斯咸在「魔鬼賽程」中，取得不少寶貴分數。（資料圖片／Getty Images）

【曼聯前鋒主將FM20及FM21數值比較】

英超第11輪直播賽程（按圖放大）：