【英超】孫興慜北倫敦打吡轟金球　熱刺兩球淨勝阿仙奴續居榜首

英超第11輪重頭大戰，熱刺主場迎戰阿仙奴上演「北倫敦打吡」，由摩連奴領軍的熱刺繼續一貫高效率足球的風格，憑「前線孖寶」哈利卡尼及孫興慜合力炮製兩個入球，以兩球淨勝兵工廠，續居榜首。

熱刺上輪與車路士的「倫敦打吡」，兩軍最終互交白卷，今輪返回主場出戰另一場打吡戰，硬撼鄰居阿仙奴。兵工廠在歐霸盃氣勢如虹，一口氣創下5連勝，在聯賽卻未能延續強勢，3場聯賽不勝。

打吡大戰，周中歐霸未有隨隊赴奧地利的哈利卡尼，一如摩連奴所講復任正選，與孫與慜攻堅，而上陣成疑的隊長洛里斯則照常把守最後一關。

愛隊入波，球迷開心，熱刺球迷終可在主場慶祝球隊建功。（路透社）

摩連奴有一套「大戰方程式」，放棄控球率及攻門次數等數據，卻在比分上勝利，今仗再度證明這一點。作客的阿仙奴今仗取得近7成的控球率，全場埋門11次，兩項數據皆比熱刺優勝，而全取3分的卻是熱刺。

熱刺全場攻門只得6次，其中3球中目標，已產生兩個入球。孫興慜接應卡尼的傳送，左路長驅直進，「孫仔」扣入大位見未有阿仙奴球員埋身，右腳射出世界波，門將尼奴鞭長莫及，熱刺13分鐘先開紀錄。

孫興慜上半場轟入金球，為熱刺先開紀錄。（路透社）

孫興慜金球片段：

SON HEUNG MIN !!!!! THE PRIDE OF ASIA pic.twitter.com/Dyv5IBTV3W — ⁷ (@30125s) December 6, 2020

熱刺完半場前擴大優勢，摩連奴的招牌快速反擊，熱刺前場「4對2」，人數佔盡優勢下，孫興慜禁區內造就後上的好拍檔，窄角度勁射破網，熱刺帶兩球領先返回更衣室。

阿仙奴落後兩球下當然積極反撲，換邊後早段拿卡錫迪及奧巴美揚先後以頭槌攻門同樣無功而還，拿卡錫迪中段再度以頭槌挑戰同鄉洛里斯，該名熱刺隊長沒有「瞌眼瞓」化解危機，結果熱刺力保兩球勝局，勝出「北倫敦打吡」續居榜首；兵工廠再輸一仗後，聯賽不勝紀錄增至4場，以13分暫列第15位。

熱刺「前線孖寶」再度合力炮製入球，哈利卡尼為反擊完成最後一腳。（路透社）

第11輪英超戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

阿仙奴今季攻力為人詬病，今仗再度未有進賬，已是今季第5仗聯賽未能攻破對方大門，至今11場僅得10個入球。今場攻入金球開紀錄的孫興慜，聯賽入球數字已達到10球，與阿仙奴全隊今季的入球相同。