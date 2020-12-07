桌球｜羅拔臣第3度奪英錦賽冠軍　一哥特林普認關鍵時刻受壓輸波

澳洲球手羅拔臣（Neil Robertson）於英國錦標賽決賽，與英格蘭球手特林普（Judd Trump）鬥得難分難解，一直鬥到當地時間凌晨，最終特林普在決勝局打失關鍵粉紅波，羅拔臣以10：9擊敗世界「一哥」，一報今年兩次決賽對壘皆北之仇。

羅拔臣與特林普今次第3度於決賽相遇，特林普於德國大師賽及英格蘭公開賽皆贏波。今戰兩人鬥得難分難解，兩人均未能領先兩局或以上，當羅拔臣第16局打出一Cue 115度後，成為英錦賽43年歷史以來首名於單屆賽事打出13 Cue破百的球手。

特林普打失關鍵粉紅波失冠。（網上圖片）

特林普取得第17局，率先取得決勝分，但羅拔臣之後一局還擊，「起迫」連取72分，將比賽推入決勝局。

二人在第19局仍是互不相讓，羅拔臣領先下花了4分鐘研究如何打一隻高難度粉紅波，最終選擇打藍波卻讓特林普「埋枱」，此時比賽已進入當地時間周一凌晨。賽事進入防守戰，羅拔臣拖慢節奏，另一邊廂特林普就急急出手，決勝局在兩人互不相讓之下打了超過一小時。

羅拔臣第3度奪得英錦賽冠軍。（網上圖片）

羅拔臣VS特林普決勝粉紅波：

+ 4 + 4 + 4

特林普確實有機會贏波，於枱面只剩下3球時，打入藍波並Set到一個不錯的位置打粉紅波，英格蘭球手需要入黑波才可以捧盃，卻在此時打失了粉紅波。羅拔臣思考片刻後決定進攻，並順利打入Pink波，奪得生涯第3次英錦賽冠軍，並取得20萬英鎊冠軍獎金。

羅拔臣成為英錦賽首名球員單屆打出13 Cue破百。（網上圖片）

「一哥」賽後明言自己在關鍵時刻「手緊」致敗，但不會有太多時間讓他走出輸波之痛，由於新冠肺炎影響，蘇格蘭公開賽將於英國錦標賽同一個場地舉行，而且更是緊接上演。周日決賽打到凌晨才完場，但特林普於翌晚7時就要作賽，羅拔臣更是翌日下午就要落場鬥中國球手雷佩凡。