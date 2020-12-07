【西甲】岡崎慎司34歲今季轉戰西班牙開齋　成最年長入球日本兵

現效力西甲球隊侯爾斯卡的日本射手岡崎慎司，於周日（6日）聯賽上射入個人西甲第一球，離門35米笠射越過龍門破網，刷新了西甲日本人最年長入球紀錄。

34歲的岡崎慎司「老兵不死」，去季助侯爾斯卡取得直接升班資格，繼為李斯特城創造奇迹奪得英超冠軍後，轉戰西班牙再創出壯舉。周日對格蘭納達一仗，在球隊於64分鐘領先2：1時被換入，連續3場以後備上陣，82分鐘，岡崎在解圍罰球時頂到左路策動了攻勢，中場安迪維洛斯（Javi Ontiveros Parra）在邊線截到球後長傳到前場，敵隊後衛以頭頂後球彈地，正向前場驅進的岡崎把握機會起腳笠射，殺對方門將一個措手不及，後者回防時已為時已晚，皮球已在頭上越過破網。

岡崎慎司季初傷癒復出，今場在個人西甲第8場賽事終取得入球。（侯爾斯卡官方Twitter）

岡崎慎司超強35碼笠射：

這是球迷期待已久，在岡崎助球隊升班後，於西甲取得的第一個入球，他也同時以34歲234日之齡，刷新了西甲最年長的日本人球員入球紀錄，此前是由效力伊巴的中場乾貴士去年以32歲之齡「士哥」所保持。

3大歐洲聯賽入球

此外，曾在德甲史特加與緬恩斯合共射入37球、英超李斯特城貢獻14球的岡崎，連同昨日的西甲首球，意味他在歐洲5大聯賽中的3個頂級聯賽均有入球。不過，這個紀錄卻遲了一星期，令他未能成為創下該紀錄的日本第一人。上周，從紐卡素外借至伊巴的日本隊隊友武藤嘉紀，取得登陸西甲第一球，同樣成為於德甲、英超和西甲入球的日本球員。

曾征戰德甲、英超，助球隊升班到西甲的岡崎，在取得首球後於3大歐洲頂級聯賽均有入球。（GettyImages）

岡崎的35碼笠射除震驚日本球迷，連英媒等也大讚「Delicious」、「壯麗」，不過今場最終被對手逼和3：3，岡崎表示比起個人射入西甲首球，更想球隊取勝而回：「我認為對球隊來說，最重要是取勝，今仗我們值得勝利，可是在被追平時大家失去了信心。雖然很不甘心，但相信下仗我們會贏的。」